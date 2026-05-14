La Suisse envisage des alternatives aux missiles Patriot américains après de nouveaux retards

La Suisse a annoncé mercredi qu’elle étudiait la possibilité d’acheter des systèmes de défense aérienne auprès d’autres fournisseurs après avoir été informée par les États-Unis de nouveaux retards concernant la livraison de systèmes antimissiles Patriot.

Le gouvernement suisse avait commandé cinq systèmes MIM-104 Patriot en 2022. À l’origine, les livraisons étaient prévues entre 2026 et 2028, mais elles avaient déjà été repoussées de quatre à cinq ans à cause de la guerre en Ukraine.

Selon Berne, Washington a désormais averti que la guerre contre l’Iran entraînerait des retards supplémentaires ainsi qu’une hausse des coûts. Les autorités suisses estiment désormais que les livraisons pourraient être retardées de cinq à sept années supplémentaires.

Le gouvernement suisse a indiqué que « toutes les options entraîneraient des retards de livraison ainsi que des coûts supplémentaires substantiels ».

La Suisse attend d’ici la fin du mois des réponses de cinq autres fournisseurs potentiels de systèmes de défense aérienne longue portée. Selon le gouvernement, ces entreprises proviennent d’Allemagne, de France, d’Israël et de Corée du Sud.

Berne a précisé vouloir privilégier, dans la mesure du possible, une production européenne pour ses futurs systèmes de défense aérienne.

Le Conseil fédéral suisse devrait décider des prochaines étapes dans les prochains mois.