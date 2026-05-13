— Ligue 1 : le PSG s’impose à Lens et décroche son 14e titre de champion de France

Le Paris Saint-Germain est champion de France. Le club de la capitale a validé son 14e titre national en s’imposant 2-0 sur la pelouse du RC Lens, ce mercredi soir, au stade Bollaert-Delelis, en match en retard de la 29e journée de Ligue 1.

Déjà leader avant le coup d’envoi, Paris n’avait besoin que d’un point pour être officiellement sacré. Les hommes de Luis Enrique ont fait mieux : ils ont gagné chez leur dauphin, dans un choc direct, et ont mis fin au suspense avant la dernière journée.

Kvaratskhelia lance Paris

Le PSG a pris l’avantage à la 29e minute grâce à Khvicha Kvaratskhelia. Peu visible jusque-là, l’attaquant parisien a profité d’une erreur lensoise aux abords de la surface pour ouvrir le score et placer Paris sur la voie du titre.

Lens a pourtant longtemps poussé. Les Sang et Or ont mis de l’intensité, se sont créé plusieurs situations et ont obligé Matvey Safonov à rester vigilant. Mais les Lensois ont manqué de précision dans le dernier geste, laissant Paris conserver son avantage.

Mbaye scelle le titre

En fin de rencontre, le PSG a définitivement fermé le match. Entré en jeu, Ibrahim Mbaye a inscrit le deuxième but parisien dans le temps additionnel, à la 90e+3, d’une frappe qui a validé la victoire et le sacre.

Un 14e titre, une domination confirmée

Avec ce succès, le PSG porte son total à 76 points et conserve une avance décisive sur Lens, resté à 67 points. Paris confirme ainsi sa domination sur la Ligue 1 et ajoute une nouvelle ligne à son palmarès. Ce 14e titre de champion de France renforce encore le statut du PSG comme club le plus titré de l’histoire du championnat. Pour Lens, la défaite est frustrante, mais elle ne retire rien à une saison solide. Paris était plus fort !