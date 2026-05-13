— Knysna – Raymond Domenech balance son journal intime à Netflix : «Gourcuff l’autiste», «Anelka le gros con»

Le scandale de Knysna refait surface avec une violence rare. Dans le documentaire Netflix Le bus, les Bleus en grève, consacré au fiasco de l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2010, Raymond Domenech livre un document particulièrement explosif : son journal intime de l’époque. Et les mots de l’ancien sélectionneur sont sans filtre ! Dans ces notes personnelles, Domenech règle ses comptes avec plusieurs joueurs, notamment Yoann Gourcuff et Nicolas Anelka, deux figures centrales de cette période chaotique.

Gourcuff violemment ciblé dans le journal de Domenech

Raymond Domenech s’en prend très durement à Yoann Gourcuff. Dans son journal intime fourni à Netflix pour le documentaire sur Knysna, on peut lire : « Gourcuff, mais qu’il est con. Autiste léger d’abord et con ensuite. » Une phrase qui choque autant par sa violence que par son vocabulaire. Gourcuff, déjà présenté à l’époque comme un joueur à part dans le vestiaire, apparaît ici comme l’une des obsessions du sélectionneur.

Ces mots donnent une image terrible de l’ambiance interne des Bleus en 2010 : un groupe fracturé, un sélectionneur exaspéré, des joueurs qui ne se comprennent plus, et une tension permanente qui finira par exploser au grand jour.

Anelka, l’autre cible de la colère

Nicolas Anelka, au cœur du scandale après son altercation avec Raymond Domenech à la mi-temps de France-Mexique, est lui aussi visé dans le journal. Domenech écrit : « Anelka qui est passé sans me regarder. Ce gros con. Dans le genre, c’est un vrai connard. » Ces phrases montrent à quel point la relation entre le sélectionneur et son attaquant était déjà totalement rompue.

La Une de L’Équipe, le traumatisme absolu

Le documentaire revient aussi sur la fameuse Une de L’Équipe, devenue l’une des plus célèbres de l’histoire du football français : « VA TE FAIRE ENCLER SALE FILS DE PUTE ». Cette phrase, attribuée par le quotidien sportif à Nicolas Anelka envers Raymond Domenech, avait déclenché un séisme. Après sa publication, Anelka avait été exclu du groupe France. En réaction, les joueurs ont refusé de s’entraîner et sont restés dans le bus. L’image est devenue tristement historique : les Bleus en grève, devant les caméras du monde entier.

Dans le documentaire Netflix, Raymond Domenech revient sur cette Une avec des mots très forts : « Horrible. Ce truc là a pourri la vie de toute ma famille pendant des années. »

Le bus, symbole d’un crash national

Le titre du documentaire, Le bus, les Bleus en grève, renvoie évidemment à cette scène devenue mythique : les joueurs de l’équipe de France enfermés dans leur bus, refusant de descendre pour s’entraîner. Ce moment reste l’un des plus grands fiascos du sport français. Il concentre tout : la crise d’autorité de Domenech, la colère des joueurs, l’exclusion d’Anelka, la défiance envers la Fédération, la pression médiatique et le sentiment d’un pays entier trahi par son équipe nationale.

Seize ans plus tard, Knysna reste un traumatisme français. Et ces nouvelles phrases de Domenech rappellent une chose : le bus n’était pas le début du scandale. C’était son point d’explosion.