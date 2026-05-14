Le Vatican menace d’excommunication un groupe catholique dissident

Le Vatican a averti mercredi qu’un groupe catholique traditionaliste risquait l’excommunication s’il procédait à l’ordination de nouveaux évêques sans l’autorisation du pape.

Dans un communiqué, le Vatican a demandé à ce mouvement attaché à la messe latine traditionnelle d’abandonner son projet d’ordonner des évêques sans le consentement du Pape Léon XIII.

Selon les autorités catholiques, une telle initiative constituerait un acte schismatique susceptible d’entraîner une rupture formelle avec l’Église catholique, qui compte environ 1,4 milliard de fidèles dans le monde.

Le Vatican estime que la nomination d’évêques sans mandat pontifical porterait atteinte à l’unité de l’Église et à l’autorité du pape.

Cette affaire s’inscrit dans les tensions persistantes entre Rome et certains groupes traditionalistes opposés aux réformes liturgiques modernes et attachés à la célébration de la messe en latin selon les rites anciens.