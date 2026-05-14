Météo : un jeudi froid et très pluvieux sur une grande partie de la France

Une ambiance particulièrement fraîche et perturbée domine ce jeudi sur la France, avec de fréquentes pluies et averses sur la plupart des régions. Du sud-ouest jusqu’au nord-est en passant par le bassin parisien et le nord-ouest, le temps prend des allures de mois de mars avec des giboulées répétées et un ciel souvent très chargé. Seuls les abords de la Méditerranée et le nord de la Corse profitent d’éclaircies plus généreuses.

Les précipitations les plus soutenues concernent surtout les reliefs des Alpes, du Massif central et des Pyrénées. Le sud-ouest apparaît particulièrement exposé avec jusqu’à 20 à 30 mm de pluie attendus entre le Pays basque et le Quercy. Cette dégradation s’accompagne d’une nette baisse des températures, très largement sous les normales de saison pour une mi-mai.

L’après-midi, il ne fera que 10°C à Charleville-Mézières, 13°C à Paris et 14°C à Bordeaux sous la pluie. La Côte d’Azur fait figure d’exception grâce au retour du soleil avec jusqu’à 22°C à Nice. Sur une grande partie du pays, les températures accusent un déficit de 4 à 6°C sous les normales, localement jusqu’à 8°C près des frontières belges et allemandes.