Météo : retour du calme mais ambiance très fraîche ce mardi avec un risque de gelées

Après les pluies et les orages des derniers jours, le temps devient plus calme ce mardi 12 mai sur la France. Le ciel alternera entre nuages et éclaircies sur de nombreuses régions, avec encore quelques averses résiduelles près des frontières de l’est et des reliefs. L’amélioration sera toutefois sensible au fil des heures, même si l’ambiance restera fraîche, notamment au réveil avec seulement 5 à 8°C sur une large moitié nord. En Corse, le vent soufflera très fortement avec des conditions parfois tempétueuses.

Les températures chuteront particulièrement dans les campagnes du nord-est, du centre-est et dans certaines vallées du Massif central, où des gelées blanches pourront se former à l’aube. Localement, le thermomètre approchera les 0°C sous un ciel dégagé et un vent faible. Une situation qui rappelle pleinement les traditionnels Saints de glace, avec des risques pour les cultures les plus sensibles.

Le soleil reviendra progressivement par l’ouest et le sud au cours de la journée. Les plus belles éclaircies concerneront la façade atlantique, le sud-ouest et le pourtour méditerranéen, où le ciel sera souvent bien dégagé grâce au vent. Malgré ce retour du beau temps, les températures resteront encore un peu justes pour la saison.