Météo : orages, fortes pluies et grêle… un dimanche très perturbé sur les trois quarts de la France

La dégradation amorcée samedi se généralise ce dimanche avec un temps très instable sur une grande partie du pays. Sous l’influence d’une dépression atlantique remontant dans un flux de sud, pluies, averses et orages concerneront près des trois quarts de la France. Les activités en extérieur seront fortement perturbées dans de nombreuses régions.

Les pluies les plus importantes sont attendues en Bretagne, sur le sud du Massif central, la vallée du Rhône et une partie de Rhône-Alpes, avec jusqu’à 30 mm d’eau localement. Les orages les plus actifs toucheront le sud-est dès le matin avant de gagner progressivement d’autres régions dans l’après-midi. Dans le sud-ouest, une nouvelle salve orageuse pourrait éclater entre les Pyrénées, l’Aquitaine et le Massif central avec un risque de grêle.

Les températures restent douces le matin à cause de la couverture nuageuse, mais elles baisseront nettement l’après-midi. Les maximales perdront jusqu’à 5°C par rapport à la veille, mettant fin à l’ambiance estivale observée samedi.