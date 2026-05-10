Orages, grêle et rafales : le Sud-Ouest sous haute surveillance ce soir

Ce matin, le Sud-Ouest avait encore des airs de printemps tranquille, avec une douceur lumineuse et des températures autour de 12 à 18°C. Mais le décor doit changer vite. Une dépression remonte du golfe de Gascogne vers le centre du pays et, d’ici la fin de journée, l’atmosphère promet de se tendre, avec des orages annoncés parfois forts et un risque local de grêle.

Dès la mi-journée, entre midi et 16 heures, les premières cellules orageuses devraient apparaître sur les Pyrénées avant de glisser vers le centre de l’Aquitaine et l’ouest de Midi-Pyrénées. Le scénario est classique, presque scolaire pour les habitués des épisodes de fin de journée: calme relatif, montée de l’instabilité, puis accélération nette en fin d’après-midi, avec un épisode plus actif attendu jusqu’en début de soirée.

Le pic attendu entre Midi-Pyrénées et Cévennes

Le pic attendu entre Midi-Pyrénées et Cévennes C’est entre la fin d’après-midi et 21 heures que la situation doit se montrer la plus remuante, sur un large axe allant de Midi-Pyrénées aux Cévennes. Au programme, de fortes intensités de pluie sur un temps court, des rafales pouvant grimper jusqu’à 90 km/h et, par endroits, des chutes de grêle. Des ingrédients qui, sur une route ou en ville, suffisent à faire basculer une sortie banale en vraie galère.

Après 21 heures, les orages sont censés perdre en puissance tout en poursuivant leur progression vers le sud de l’Auvergne et la région Rhône-Alpes. Les prévisionnistes signalent aussi un risque de ruissellements urbains en Aquitaine et en Midi-Pyrénées, avec ces averses brèves mais denses qui saturent les caniveaux en quelques minutes. Météo-France encadre ce type d’épisode via la vigilance « orages » et, selon les zones, « pluie-inondation », des consignes susceptibles d’être relayées localement par les préfectures, pendant que la soirée, elle, s’annonce nettement moins paisible que la matinée.