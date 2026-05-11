Météo : un temps encore très perturbé avant une amélioration par l’ouest

La goutte froide arrivée par le sud-ouest poursuit sa remontée vers l’Allemagne ce vendredi, provoquant encore de nombreuses pluies et des orages sur une large moitié est du pays. Les régions les plus exposées concernent Rhône-Alpes, la Franche-Comté et le Grand Est, où des orages peuvent éclater dans une ambiance lourde et humide. Des pluies parfois soutenues toucheront aussi les régions proches de la Loire jusqu’au bassin parisien et aux Ardennes, avec des cumuls localement importants.

À l’inverse, une amélioration commence à se dessiner par l’ouest. De belles éclaircies reviennent progressivement entre la Bretagne, la Normandie et le sud-ouest. Le soleil retrouve également les régions méditerranéennes, accompagné d’un mistral et d’une tramontane modérés, apportant une sensation plus agréable malgré le vent.

Les températures restent en nette baisse sur les deux tiers du pays. Sous la pluie, du nord de la Loire jusqu’à l’Alsace, les maximales ne dépasseront souvent pas 12 à 15°C, des valeurs dignes d’un début d’automne. Seules les régions du sud-ouest et du pourtour méditerranéen conserveront une ambiance plus douce avec 20 à 22°C l’après-midi.