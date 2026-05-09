Météo : chaleur estivale avant de violents orages ce week-end

La journée de samedi restera globalement très agréable sur une grande partie de la France avec un soleil souvent généreux et des températures particulièrement douces pour la saison. Le ressenti sera même estival du centre jusqu’à l’est du pays avec des maximales comprises entre 22 et 25°C, soit des niveaux dignes d’un mois de juin.

Mais cette douceur annonce aussi une dégradation orageuse. Dès l’après-midi, des orages parfois forts éclateront en Bretagne et en Normandie avant de gagner le sud-ouest dans la soirée. Les Pyrénées, les plaines aquitaines et la région toulousaine seront progressivement touchées, avant une extension vers le sud-est dans la nuit de samedi à dimanche.

Cette évolution est provoquée par une dépression remontant du Portugal vers le golfe de Gascogne, apportant une atmosphère plus lourde et instable. Malgré quelques voiles nuageux et des cumulus en montagne, le beau temps résistera encore largement sur une bonne partie du territoire avant la dégradation attendue dimanche.