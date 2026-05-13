Météo : retour de la pluie et du vent ce mercredi sur une grande partie du pays

Après une accalmie temporaire ce mardi, le temps se dégrade de nouveau par le nord ce mercredi avec le retour des pluies et des averses dans une ambiance fraîche et venteuse. Les premières précipitations toucheront dès le matin les régions entre la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais avant de gagner dans l’après-midi le Centre-Val de Loire, le Bassin parisien et les régions du nord-est. Quelques averses circuleront aussi dans le sud-ouest et près du Mercantour, mais les cumuls resteront généralement faibles.

Le soleil résistera davantage entre les Alpes, la région PACA et la Corse, où les éclaircies seront les plus généreuses. Ailleurs, les apparitions du soleil resteront limitées, même si le centre-ouest profitera tout de même de quelques belles périodes plus lumineuses entre Nantes, Bordeaux et Limoges.

Les températures resteront fraîches pour la saison avec des valeurs souvent inférieures de 2 à 4°C aux normales de mi-mai. Le sud-est fera exception avec des températures plus conformes aux standards habituels de la période.