Après la fin du cessez-le-feu, des frappes russes meurtrières secouent l’Ukraine

Au moins six personnes ont été tuées mardi dans la région ukrainienne de Dnipropetrovsk après une nouvelle vague d’attaques russes survenue au lendemain de l’expiration d’un cessez-le-feu négocié par les États-Unis. Les autorités ukrainiennes ont dénoncé une intensification rapide des bombardements et des frappes de drones visant plusieurs zones civiles.

Selon Kiev, la Russie a lancé plus de 200 drones au cours de la nuit, mettant définitivement fin aux espoirs d’une prolongation de la trêve de trois jours qui avait pris fin lundi. Les frappes auraient touché des habitations ainsi que des infrastructures civiles dans différentes régions du pays.

Dans la ville de Kryvyï Rih, ville natale du président ukrainien Volodymyr Zelensky, une attaque de drone contre un immeuble résidentiel a tué un couple et blessé quatre autres personnes. Parmi les victimes figure leur petite-fille âgée de neuf mois, grièvement touchée lors de l’explosion. Selon les autorités locales, l’enfant a subi l’amputation d’une jambe.

Le gouverneur régional Oleksandr Hanzha et le chef de l’administration militaire Oleksandr Vilkul ont communiqué les informations sur Telegram. Zelensky a lui-même dénoncé une attaque « cynique et dépourvue de toute logique militaire », accusant Moscou de viser délibérément des civils.

Parallèlement, le président ukrainien a affirmé que les forces de Kiev avaient mené une frappe contre des installations gazières situées dans la région russe d’Orenbourg, à plus de 1 500 kilomètres de la frontière ukrainienne. Cette opération illustre la capacité croissante de l’Ukraine à frapper des infrastructures stratégiques loin à l’intérieur du territoire russe.

Les autorités ukrainiennes soutiennent également que Moscou a refusé toute prolongation du cessez-le-feu proposé. Cette reprise des combats à grande échelle alimente les inquiétudes d’une nouvelle escalade dans un conflit qui continue de faire des victimes civiles et de déstabiliser la région plus de quatre ans après le début de l’invasion russe.