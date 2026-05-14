Les Émirats arabes unis démentent une rencontre secrète entre Netanyahu et leur président en pleine guerre contre l’Iran

Les Émirats arabes unis ont officiellement démenti mercredi les affirmations selon lesquelles le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aurait effectué une visite secrète dans le pays pour rencontrer le président émirati en pleine guerre contre l’Iran.

Dans un communiqué, le ministère émirati des Affaires étrangères a rejeté les déclarations du bureau de Netanyahu, qui affirmait auparavant qu’une réunion confidentielle avait eu lieu entre le dirigeant israélien et le président Mohammed ben Zayed Al Nahyane.

Les autorités émiraties ont insisté sur le fait que les relations entre les Émirats arabes unis et Israël étaient « publiques » et ne reposaient pas sur des « accords opaques ou officieux ». Le communiqué précise que toute visite ou arrangement non annoncé officiellement par les autorités compétentes doit être considéré comme « totalement infondé ».

Le bureau de Benjamin Netanyahu a pourtant évoqué une « percée historique » dans les relations entre les deux pays. Selon une source proche du dossier citée par Reuters, Netanyahu et Mohammed ben Zayed se seraient rencontrés le 26 mars à Al-Aïn, près de la frontière avec Oman, lors d’un entretien qui aurait duré plusieurs heures.

Les relations entre Israël et les Émirats arabes unis sont devenues un élément central des équilibres stratégiques au Moyen-Orient depuis la normalisation diplomatique entre les deux pays. Cette coopération est particulièrement sensible dans le contexte de la guerre régionale impliquant l’Iran.

Les Émirats arabes unis ont eux-mêmes été visés ces derniers mois par des frappes de représailles attribuées à l’Iran ou à des groupes alliés à Téhéran. Dans ce climat de fortes tensions, toute coopération sécuritaire ou diplomatique entre Abou Dhabi et Israël est suivie de près dans la région.