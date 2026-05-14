L’Union européenne veut faciliter les voyages en train avec un billet unique

La Commission européenne a présenté mercredi un projet destiné à simplifier les voyages ferroviaires à travers l’Europe grâce à un système de billet unique couvrant plusieurs compagnies et plusieurs pays.

Cette proposition permettrait aux voyageurs de réserver un trajet international complet avec un seul billet, même lorsque plusieurs opérateurs ferroviaires sont impliqués. Les passagers bénéficieraient également d’une meilleure protection en cas de correspondance manquée lors de trajets comportant plusieurs étapes.

Selon Commission européenne, l’objectif est de rendre le train plus attractif face aux vols court-courriers et de soutenir les ambitions climatiques de l’Union européenne.

La Commission estime qu’il reste actuellement difficile pour les voyageurs de comparer les offres ferroviaires disponibles en Europe, notamment pour les trajets transfrontaliers.

Le projet s’inscrit dans un plan plus large dévoilé fin 2025 visant à améliorer l’interconnexion des réseaux et des plateformes ferroviaires européennes afin de favoriser des moyens de transport jugés plus durables.

Des critiques ont toutefois estimé que l’Union européenne devrait prioritairement investir dans les infrastructures ferroviaires elles-mêmes plutôt que dans les systèmes de billetterie.

La réforme pourrait notamment faciliter les trajets internationaux populaires entre des villes comme Paris, Milan, Berlin ou Bruxelles, souvent compliqués aujourd’hui par la multiplication des plateformes et des billets séparés.