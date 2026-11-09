Lors d'une vente aux enchères dans le Piémont, deux truffes blanches ont été vendues pour 100 000 euros, témoignant de leur valeur exceptionnelle. L'événement a permis de récolter plus de 545 000 euros pour des œuvres caritatives, tout en soulignant les enjeux liés au réchauffement climatique sur cette précieuse ressource.

Un lot de deux truffes blanches pesant 850 grammes a été adjugé 100 000 euros, dimanche 8 novembre 2026, lors d’une prestigieuse vente aux enchères organisée dans le Piémont, au nord de l’Italie. L’acheteur, installé à Hong Kong, a remporté ce lot exceptionnel à l’occasion de la 27e vente mondiale de la truffe blanche d’Alba. Au-delà de ce prix spectaculaire, l’événement a permis de récolter plus de 545 000 euros au profit d’œuvres caritatives.

C’est une vente qui confirme la réputation internationale de la truffe blanche italienne. Au château de Grinzane Cavour, près d’Alba, les enchérisseurs se sont disputé plusieurs spécimens de ce champignon particulièrement recherché par les amateurs de gastronomie. Le lot vedette, composé de deux truffes blanches découvertes ensemble dans les Langhe et affichant un poids total de 850 grammes, a finalement trouvé preneur pour 100 000 euros. Les enchères, ouvertes à 20 000 euros, ont progressivement grimpé jusqu’à 80 000 euros avant qu’un acheteur participant depuis Hong Kong ne remporte la mise. Cette adjudication représente un prix de près de 118 000 euros le kilogramme, bien supérieur aux tarifs habituels du marché, en raison du caractère exceptionnel et caritatif de la vente.

La manifestation a également permis de mettre en lumière le rayonnement international de la gastronomie italienne. Organisée chaque année depuis 1999, cette vente aux enchères réunit des collectionneurs, des restaurateurs et des amateurs de produits d’exception. Pour cette 27e édition, plusieurs villes étaient reliées à distance au château piémontais, notamment Londres, Bangkok, Vienne, Macao, Vilnius et Brasilia. L’objectif ne consiste pas uniquement à vendre des produits gastronomiques rares, mais également à mobiliser des donateurs autour de projets solidaires. L’édition 2026 a ainsi permis de réunir 545 800 euros, soit l’un des meilleurs résultats de l’histoire de l’événement. Depuis sa création, cette initiative a collecté plus de huit millions d’euros pour financer des actions humanitaires et sociales en Italie comme à l’étranger.

Une rareté gastronomique menacée par les changements climatiques

La truffe blanche d’Alba, connue sous le nom scientifique de Tuber magnatum Pico, figure parmi les produits les plus convoités de la haute gastronomie. Contrairement à d’autres champignons cultivés à grande échelle, elle se développe naturellement sous terre, au contact des racines de certaines espèces d’arbres. Sa croissance dépend de conditions environnementales particulièrement précises, notamment d’une humidité suffisante et de températures favorables. Sa récolte nécessite l’intervention de spécialistes, accompagnés de chiens dressés pour détecter son parfum caractéristique. Son arôme puissant et sa rareté expliquent l’intérêt que lui portent les chefs étoilés et les établissements gastronomiques du monde entier. Traditionnellement, elle est consommée crue, finement râpée sur des pâtes, des risottos ou des préparations simples permettant de préserver ses qualités aromatiques.

Cette année, la production italienne a toutefois été perturbée par des épisodes de sécheresse qui ont fragilisé les sols et ralenti le développement des truffes. Les pluies automnales ont permis une amélioration des conditions de récolte, mais les professionnels restent préoccupés par les conséquences du réchauffement climatique sur cette ressource naturelle. Des étés plus chauds et des précipitations irrégulières pourraient, à terme, réduire les quantités disponibles et accentuer les variations de prix. Malgré ces incertitudes, la vente d’Alba démontre que la truffe blanche conserve un prestige considérable auprès des amateurs de gastronomie. Avec un lot adjugé à 100 000 euros et plusieurs centaines de milliers d’euros récoltés pour des associations, cette édition illustre également la capacité d’un produit emblématique du patrimoine culinaire italien à mobiliser des acheteurs aux quatre coins du monde.