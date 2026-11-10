Kalshi attaqué en justice par un parieur qui réclame le remboursement de 580 000 dollars de pertes

Un résident de Washington intente un procès contre Kalshi, demandant le remboursement de 580 000 dollars pour des paris jugés illégaux. Le cas, qui remet en question la légalité des paris sur la plateforme, pourrait établir un précédent pour d'autres parieurs souhaitant récupérer leurs pertes en se basant sur l'illégalité des plateformes de paris.

Un résident de l’État de Washington poursuit la plateforme de marchés prédictifs Kalshi devant les tribunaux, estimant que ses paris sportifs étaient illégaux et réclamant la restitution de plus de 580 000 dollars. L’affaire soulève une question inédite : les parieurs perdants peuvent-ils obtenir réparation en invoquant l’illégalité des plateformes sur lesquelles ils ont misé ?

Scott Bright, habitant de Bellevue dans l’État de Washington, a déposé le 24 septembre dernier une plainte devant le tribunal supérieur du comté de King. Cet homme affirme avoir perdu plus de 308 000 dollars en pariant sur des événements sportifs via Kalshi, une plateforme américaine de marchés prédictifs. Il réclame désormais plus de 580 000 dollars, arguant que ces transactions se sont déroulées en violation de la législation de l’État de Washington, qui interdit les jeux d’argent en ligne.

La plainte souligne que les mises ont été effectuées à une période où le procureur général de l’État avait déjà engagé des poursuites contre la société KalshiEX LLC devant ce même tribunal pour les mêmes motifs. Scott Bright s’appuie ainsi sur cette procédure préexistante pour étayer sa demande de restitution à titre individuel.

Kalshi a répondu en déposant une requête en irrecevabilité, cherchant à faire rejeter la plainte. La société, qui se présente comme une place de marché réglementée par les autorités fédérales américaines des marchés à terme, conteste la qualification de ses activités comme relevant du jeu d’argent illégal au sens des lois étatiques.

Au-delà du cas particulier, cette affaire ouvre un front juridique nouveau. Plusieurs procureurs généraux à travers les États-Unis tentent de faire fermer Kalshi pour violation des législations locales sur les jeux d’argent. Mais la démarche de Scott Bright teste une autre voie : celle du recours individuel, par lequel un parieur malheureux chercherait à récupérer ses pertes en invoquant l’illégalité de la plateforme elle-même. L’issue de cette procédure pourrait faire jurisprudence pour d’autres utilisateurs se trouvant dans une situation similaire.