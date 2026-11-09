Ferrari, Rolls-Royce, Bentley… Teddy Riner, candidat à l’Élysée, perd son procès en appel contre le fisc pour des avantages occultes

Teddy Riner a perdu son bras de fer judiciaire contre l’administration fiscale. Le quintuple champion olympique de judo, qui a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 2027⁠, a vu la cour administrative d’appel de Versailles confirmer un redressement fiscal lié à l’utilisation de plusieurs voitures de luxe appartenant à sa société. Dans une décision rendue le 15 octobre, les magistrats ont retenu une « intention délibérée » de minorer ses impôts. Au cœur de l’affaire : une Ferrari, une Rolls-Royce, une Bentley et 289 000 euros d’avantages considérés comme occultes par l’administration fiscale.

Des voitures de prestige utilisées aux frais de sa société

L’affaire remonte aux années 2016 et 2017. À cette époque, Teddy Riner possède une société spécialisée dans la location de véhicules de luxe, Pullman Limousine. Plusieurs voitures haut de gamme figurent dans le parc automobile de l’entreprise, notamment une Ferrari et une Rolls-Royce Wraith.

Lors d’un contrôle, l’administration fiscale constate que certains de ces véhicules n’ont généré aucun chiffre d’affaires locatif pendant les exercices concernés, alors que les frais liés à leur acquisition, leur entretien et leur utilisation ont été supportés par la société.

Les enquêteurs fiscaux découvrent également que Teddy Riner est désigné comme conducteur exclusif de deux véhicules. Un contrat d’assurance précise même que l’un d’eux doit être utilisé par le judoka et ne peut en aucun cas être proposé à la location.

Autre élément retenu : plusieurs voitures sont stationnées dans des garages individuels fermés situés à proximité du domicile du champion, à Levallois-Perret, plutôt que dans les installations habituelles de l’entreprise.

Pour le fisc, ces éléments démontrent que des dépenses présentées comme professionnelles correspondent en réalité à des avantages personnels accordés au sportif.

289 000 euros d’avantages occultes et une majoration de 40%

L’administration fiscale a estimé à 289 000 euros le montant des avantages dont Teddy Riner avait bénéficié par l’intermédiaire de sa société.

Ces sommes ont été considérées comme des « rémunérations et avantages occultes », puisqu’elles n’avaient pas été déclarées comme des revenus personnels imposables.

Le redressement concerne notamment l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

À ces rappels d’imposition s’ajoute une majoration de 40% pour manquement délibéré. Cette pénalité fiscale s’applique lorsque l’administration établit que le contribuable a volontairement manqué à ses obligations déclaratives.

Les 289 000 euros correspondent à la valeur des avantages retenus par le fisc et non au montant total des impôts et pénalités réclamés au champion.

Les explications de Teddy Riner rejetées par les juges

Pour contester le redressement, Teddy Riner et ses avocats ont fait valoir que son calendrier sportif particulièrement chargé ne lui permettait pas de profiter personnellement des véhicules.

En 2016, le judoka préparait notamment les Jeux olympiques de Rio, où il avait remporté une nouvelle médaille d’or. L’année suivante, il participait aux Championnats du monde de Budapest.

Sa défense a également invoqué les conséquences des attentats terroristes de 2015 sur le tourisme international et la clientèle étrangère, afin d’expliquer la faiblesse de l’activité de location de véhicules de prestige.

Ces arguments n’ont pas convaincu les magistrats.

Après une première décision défavorable rendue en mars 2025 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé la position de l’administration fiscale le 15 octobre 2026.

Les juges ont considéré que Teddy Riner « ne pouvait ignorer » que les dépenses relatives aux véhicules ne correspondaient pas à des opérations réalisées dans l’intérêt de la société.

Ils ont également retenu qu’il connaissait le caractère imposable des avantages dont il bénéficiait, concluant à une « intention délibérée de minorer l’impôt » dû au titre des années concernées.

Une affaire fiscale qui refait surface le jour de l’annonce de sa candidature à la présidentielle

Cette décision judiciaire prend une résonance particulière ce lundi, alors que Teddy Riner a officiellement annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 2027.

À 37 ans, le champion olympique a déclaré vouloir devenir le « président qui fédère », en se positionnant « ni de droite, ni de gauche ». Il a également lancé sa campagne sous le slogan « La France qu’on veut », avec l’ambition affichée de rassembler les Français et de redresser le pays.

Le judoka se retrouve donc confronté à une décision fiscale défavorable au moment même où il fait son entrée dans la compétition présidentielle. Le jugement du 15 octobre est toutefois antérieur à l’annonce de sa candidature, et l’affaire porte exclusivement sur les exercices fiscaux 2016 et 2017.

La décision de la cour administrative d’appel confirme le rejet de sa contestation du redressement fiscal. Teddy Riner conserve la possibilité de former un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Aucune démarche de ce type n’a été confirmée à ce stade.