Russell Brand est reconnu coupable de viol et de trois agressions sexuelles par la cour criminelle de Southwark. L'acteur britannique est placé en détention et risque une lourde peine, prévue pour le 9 novembre. Les infractions s'étendent de 2004 à 2009, s'appuyant sur les témoignages de six femmes.

L’acteur et humoriste britannique Russell Brand, âgé de 51 ans, a été reconnu coupable de viol et de trois agressions sexuelles ce jeudi par la cour criminelle de Southwark, à Londres. Après quatre semaines de procès, le jury a retenu quatre des sept chefs d’accusation visant l’ancienne vedette de la télévision britannique, également connue pour avoir été mariée à la chanteuse Katy Perry. Russell Brand a été placé en détention à l’issue du verdict et connaîtra sa peine lundi 9 novembre.

Les faits pour lesquels il a été reconnu coupable ont été commis entre 2004 et 2009, à une époque où sa carrière connaissait une ascension fulgurante au Royaume-Uni et à Hollywood. Six femmes avaient témoigné au cours du procès. L’acteur, qui contestait l’ensemble des accusations, a été acquitté de deux accusations de viol et d’une tentative d’attentat à la pudeur.

Un viol commis en 2009 au domicile de Russell Brand

Le chef d’accusation le plus grave concerne le viol d’une jeune femme en 2009, au domicile londonien de Russell Brand, dans le quartier de Hampstead. La victime avait rencontré l’humoriste après l’un de ses spectacles au Hammersmith Apollo, avant de se rendre chez lui quelques jours plus tard.

Devant les jurés, elle a expliqué qu’une relation sexuelle initialement consentie avait dégénéré lorsque Russell Brand lui avait imposé une pénétration anale sans son consentement. La jeune femme a également témoigné des saignements provoqués par l’agression et affirmé que l’acteur lui avait ensuite demandé de nettoyer les traces laissées sur place. Le jury a retenu sa version des faits et déclaré Russell Brand coupable de viol.

Trois agressions sexuelles dans des bars et des locaux professionnels

Les trois autres condamnations concernent des agressions sexuelles commises contre trois femmes différentes. La première remonte à 2004, lors d’une soirée dans un bar du quartier de Soho, à Londres. Russell Brand a été reconnu coupable d’avoir saisi les seins d’une femme sans son consentement.

Une deuxième agression a été commise en 2004 ou 2005 contre une employée de la station de radio Choice FM. La victime avait décrit une agression survenue sur son lieu de travail, en présence de membres de l’entourage de l’humoriste.

La troisième affaire remonte à 2009 et concerne une employée de Channel 4 qui travaillait sur un projet audiovisuel. Russell Brand avait exigé qu’elle lui fasse un massage, avant de placer sa tête entre ses jambes et son visage contre ses parties intimes, devant deux de ses collaborateurs. Les jurés l’ont également reconnu coupable pour ces faits.

Trois acquittements sur les sept accusations examinées

Russell Brand a toutefois été acquitté de trois autres chefs d’accusation. Le premier concernait un viol dénoncé en 1999 dans un hôtel de Bournemouth, pendant une conférence du Parti travailliste britannique. Le deuxième portait sur une tentative d’attentat à la pudeur dans les bureaux de MTV à Londres, en 2001.

Le troisième acquittement concernait une accusation de viol oral formulée par la même femme que celle agressée dans le bar de Soho en 2004. Pour cette plaignante, le jury a donc retenu l’agression sexuelle, tout en écartant l’accusation de viol.

Au cours des audiences, Russell Brand avait reconnu avoir mené une vie sexuelle particulièrement active, mais assuré n’avoir jamais contraint une femme à avoir des relations sexuelles. Sa défense avait également contesté la fiabilité de témoignages recueillis de nombreuses années après les faits.

Russell Brand avait reconnu avoir utilisé sa célébrité pour multiplier les conquêtes

Pendant son procès, Russell Brand avait fait plusieurs déclarations sur son comportement passé. Comme il l’avait expliqué lors de son témoignage du 28 octobre devant la justice britannique⁠, il avait notamment reconnu : « J’ai utilisé ma célébrité pour faciliter l’accès à des relations sexuelles. »

L’ancien animateur avait également affirmé que « le consentement est fondamental, essentiel, nécessaire et, à bien des égards, plus important que le sexe lui-même ». Il avait reconnu avoir multiplié les aventures et les infidélités, tout en maintenant que ses relations sexuelles avaient toujours été consenties.

L’affaire avait éclaté publiquement en septembre 2023, après la diffusion d’une enquête de l’émission Dispatches, sur Channel 4. La police londonienne avait alors ouvert une enquête qui avait conduit à une première inculpation en avril 2025⁠, puis à de nouvelles poursuites en décembre de la même année.

Le juge annonce une lourde peine de prison et ordonne son incarcération

À l’annonce du verdict, Russell Brand est resté immobile dans le box des accusés. Son épouse Laura, présente dans la salle d’audience, a été visiblement bouleversée. Le jury, composé de huit hommes et de quatre femmes, avait délibéré pendant neuf heures et treize minutes avant de rendre ses décisions.

Le juge Joel Bennathan a immédiatement averti l’acteur de la gravité de sa situation : « Vous avez été reconnu coupable de plusieurs infractions, dont un viol. La conséquence sera inévitablement une peine de prison importante. » Il a ensuite ordonné son placement en détention dans l’attente de la fixation de sa peine.

L’enquête de la police métropolitaine de Londres a mobilisé plus de 100 témoins, donné lieu à plus de 400 dépositions et nécessité l’examen de plus de 1 400 documents. Les enquêteurs ont notamment reconstitué les déplacements et les activités professionnelles de Russell Brand à l’époque des faits.

L’acteur, qui avait notamment joué dans Sans Sarah, rien ne va !, American Trip et Arthur, un amour de milliardaire, sera de nouveau présenté devant la cour criminelle de Southwark lundi 9 novembre, pour connaître la durée de sa peine de prison.