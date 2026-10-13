Selma Blair arrêtée après un vol chaotique: une hôtesse mordue, un policier et une infirmière agressés

Selma Blair est arrêtée à l'aéroport JFK après des incidents violents sur un vol Delta, où elle aurait agressé du personnel navigant, tenté d'ouvrir une porte et, par la suite, attaqué des policiers et des infirmiers. L'actrice, souffrant de sclérose en plaques, plaide non coupable, invoquant une urgence médicale.

L’actrice américaine Selma Blair, 54 ans, a été arrêtée à l’aéroport JFK de New York après de graves incidents à bord d’un avion de la compagnie Delta Air Lines. La star de Sexe Intentions, La Revanche d’une blonde et Hellboy est accusée d’avoir frappé une hôtesse de l’air, d’en avoir mordu une autre et d’avoir tenté d’ouvrir une porte de l’appareil en plein vol. Son comportement aurait également été violent envers un policier et une infirmière après son atterrissage.

Une hôtesse mordue, une autre frappée : la panique à bord du vol Delta 938

Les faits se sont produits dimanche soir à bord du vol DL938 reliant Los Angeles à New York. Alors que l’appareil était en vol, Selma Blair aurait commencé à adopter un comportement agressif, nécessitant l’intervention du personnel navigant.

L’actrice aurait notamment tenté d’ouvrir une porte de l’avion avant de s’en prendre physiquement à deux membres de l’équipage. Elle aurait donné un coup de poing à une hôtesse et mordu une autre, provoquant des blessures qui ont nécessité une prise en charge médicale. La tentative d’ouverture de la porte reste toutefois à confirmer, Delta Air Lines ayant indiqué ne pas en avoir retrouvé la trace.

Face à la violence de la situation, les membres de l’équipage ont dû maîtriser Selma Blair et l’immobiliser jusqu’à l’atterrissage. Le commandant de bord a demandé que des policiers et des équipes médicales soient présents à l’arrivée.

Les communications radio du pilote font état d’un saignement de nez et de traces de morsure. L’avion a finalement rejoint l’aéroport John-F.-Kennedy vers 23 heures, sans retard opérationnel, où les forces de l’ordre attendaient l’actrice.

Selma Blair aurait également frappé un policier et une infirmière

L’affaire ne s’est pas terminée à l’atterrissage. Après avoir été interpellée par les policiers de l’autorité portuaire de New York et du New Jersey, Selma Blair a été conduite à l’hôpital Jamaica Hospital Medical Center pour subir des examens.

Pendant son transport, elle aurait violemment donné plusieurs coups de pied à une policière qui tentait de l’attacher à un brancard. D’après les éléments présentés à la justice, les coups auraient atteint le visage, le cou et la poitrine de la fonctionnaire, provoquant des douleurs importantes et des gonflements.

Une fois à l’hôpital, l’actrice aurait également donné un coup de pied dans la poitrine d’une infirmière qui s’occupait d’elle. Les deux agressions présumées ont donné lieu à des poursuites pénales distinctes de celles concernant le personnel navigant.

Poursuivie pour agression, elle plaide non coupable

Lundi, Selma Blair a comparu devant un tribunal du Queens, à New York, où elle a été inculpée de deux chefs d’agression au deuxième degré, concernant la policière et l’infirmière. L’actrice a plaidé non coupable, tandis que ses avocats ont défendu la thèse d’un comportement involontaire provoqué par un problème médical.

Le juge a fixé sa caution à 20 000 dollars en espèces ou 60 000 dollars sous forme de garantie. Selma Blair a ensuite été remise en liberté sous caution et devra comparaître de nouveau le 19 janvier 2027.

Parallèlement, le FBI s’intéresse aux violences présumées commises pendant le vol. L’actrice a reçu une notification de poursuites fédérales pour agression à bord d’un avion, une procédure distincte de celle engagée devant la justice de l’État de New York.

Delta Air Lines a fermement condamné les comportements violents à bord de ses appareils. La compagnie a rappelé : « Delta applique une tolérance zéro envers tout comportement perturbateur ou illégal, car la sécurité de nos passagers et de notre équipage passe toujours avant tout. »

La compagnie avait déjà été confrontée à un autre incident impliquant des passagers mordus et frappés en plein vol, en mars 2025, lorsqu’un homme avait dû être immobilisé à bord d’un avion reliant Atlanta à Los Angeles.

Son avocat évoque une urgence médicale liée à sa sclérose en plaques

À la suite de son arrestation, l’entourage de Selma Blair a expliqué que son comportement résultait d’un problème de santé. Son représentant a déclaré : « Selma a connu une urgence médicale qui a conduit au comportement qui lui est reproché. À l’atterrissage, elle a immédiatement reçu des soins médicaux et son état est actuellement stable. »

L’actrice souffre d’une sclérose en plaques diagnostiquée en 2018, maladie neurologique chronique dont elle parle régulièrement publiquement. Elle a notamment participé à plusieurs campagnes de sensibilisation au handicap et évoqué les difficultés physiques qu’elle rencontre au quotidien.

Devant le tribunal, son avocat Shawn Barnes a apporté des précisions supplémentaires. Selon lui, Selma Blair avait manqué plusieurs prises d’un traitement destiné à contrôler ses symptômes neurologiques et s’était cogné la tête pendant le vol. Il a également évoqué une importante fatigue liée à ses journées de tournage ainsi que les effets de l’altitude.

La défense estime que l’ensemble de ces circonstances aurait provoqué un état de confusion et de désorientation sévère. L’avocat a assuré : « Ce n’était pas une agression intentionnelle. » Ces explications médicales constituent à ce stade la version présentée par la défense, sans établir définitivement l’origine de son comportement.

Déjà un précédent dans un avion en 2016

Ce n’est pas la première fois que Selma Blair se retrouve au cœur d’un incident aérien. En juin 2016, alors qu’elle voyageait entre Cancún, au Mexique, et Los Angeles avec son jeune fils, elle avait été victime d’une crise au cours de laquelle elle avait tenu des propos incohérents et crié à bord de l’appareil.

À l’arrivée, elle avait dû être prise en charge par les secours et évacuée sur une civière. L’actrice avait ensuite présenté publiquement ses excuses, expliquant avoir mélangé de l’alcool avec un médicament, ce qui avait entraîné une perte de contrôle de son comportement.

Elle avait alors reconnu : « Cela m’a fait perdre conscience et m’a amenée à dire et à faire des choses que je regrette profondément. »

Dix ans plus tard, la situation est désormais judiciaire. Si les blessures des membres d’équipage et l’interpellation de l’actrice sont établies, les circonstances précises des violences présumées et le rôle de son état de santé restent au cœur des procédures engagées contre elle.