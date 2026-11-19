Bruno Vandelli, ancien juré de Popstars, est mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineur, suite aux accusations de Yanis Marshall, qui dénonce des abus subis à 14 ans. Le tribunal lui impose un contrôle judiciaire. Marshall, satisfait de cette avancée, souhaite poursuivre son combat pour d'autres victimes.

Le chorégraphe Bruno Vandelli, ancien juré de Popstars, a été mis en examen pour viol, agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans et corruption de mineur. Il est notamment accusé par Yanis Marshall, ancien professeur de danse de la Star Academy, de l’avoir violé alors qu’il n’avait que 14 ans. Le danseur, qui dénonce depuis plusieurs années les agissements de son ancien mentor, s’est dit « heureux » de cette décision judiciaire, tout en affirmant : « Ce n’est qu’un début. »

Bruno Vandelli mis en examen et placé sous contrôle judiciaire

Le chorégraphe de 65 ans a été présenté ce mercredi devant un juge d’instruction au tribunal judiciaire de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Il a été mis en examen pour viol, agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans et corruption de mineur, dans le cadre de l’enquête ouverte après les accusations de Yanis Marshall.

Le parquet avait demandé son placement en détention provisoire, mais le juge des libertés et de la détention a finalement décidé de le placer sous contrôle judiciaire. Bruno Vandelli reste donc libre, sous réserve du respect des obligations qui lui sont imposées par la justice.

À 14 ans, Yanis Marshall aurait été attiré dans la chambre de son professeur pour regarder un concert de Janet Jackson

Les faits dénoncés par Yanis Marshall remontent à son adolescence, au début des années 2000. Alors âgé de 14 ans, le jeune danseur suivait des cours auprès de Bruno Vandelli, qu’il considérait comme un modèle et un mentor. Selon son témoignage, le chorégraphe aurait progressivement noué avec lui une relation particulièrement étroite, avant de profiter de son ascendant pour abuser sexuellement de lui.

Yanis Marshall a notamment raconté un épisode au cours duquel Bruno Vandelli lui aurait donné rendez-vous pour lui remettre un montage audio. Le professeur l’aurait finalement conduit à son domicile, avant de lui proposer de regarder un concert de Janet Jackson dans sa chambre. « Il m’a dit qu’on allait regarder un concert de Janet Jackson dans sa chambre », avait raconté le danseur, en expliquant avoir immédiatement ressenti une profonde inquiétude.

Le chorégraphe aurait alors commis les premiers faits dénoncés par Yanis Marshall. Ce dernier affirme avoir ensuite subi une relation d’emprise pendant plusieurs années, jusqu’à ses 16 ans. « Bruno Vandelli m’a fait croire que c’était de l’amour », avait-il expliqué pour décrire le comportement de celui qu’il admirait à l’époque.

« J’ai pensé que j’étais le problème pendant très longtemps »

En janvier 2024, Yanis Marshall avait publiquement accusé son ancien professeur de viols et d’agressions sexuelles. L’ancien professeur de danse de la Star Academy avait alors décrit les conséquences psychologiques de cette relation, expliquant avoir mis de nombreuses années à comprendre ce qu’il estimait avoir subi.

« Dans ma vingtaine, à chaque soirée, même celles où j’étais très heureux, je finissais tous les soirs en pleurant. J’ai pensé que j’étais le problème pendant très longtemps. »

Le danseur assurait par ailleurs avoir été contacté par d’autres personnes évoquant des comportements similaires de la part de Bruno Vandelli. Il disait avoir recueilli de nombreux témoignages, dont plusieurs émanant de personnes qui envisageaient également de saisir la justice. Une seconde plainte pour des faits d’agression sexuelle au sein de l’école de danse du chorégraphe à Cannes avait été révélée en mars 2024.

Bruno Vandelli conteste les accusations et parle d’une « histoire d’amour »

Depuis la révélation de cette affaire, Bruno Vandelli rejette les accusations de viol portées contre lui. Le chorégraphe avait notamment défendu l’existence d’« une histoire d’amour, sans aucune violence », contestant la présentation des faits donnée par Yanis Marshall.

Il avait également déclaré : « Je suis un être humain dévasté par les mensonges et calomnies qui ont été proférées sur la scène médiatique, sans aucune preuve tangible. » Son avocat avait, de son côté, affirmé que son client contestait complètement avoir commis un viol.

Bruno Vandelli avait par ailleurs été condamné en 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse à un an de prison avec sursis pour avoir échangé des vidéos à caractère pornographique avec un élève de 15 ans. Cette condamnation concerne une affaire distincte de celle ayant conduit à sa nouvelle mise en examen.

« Ce n’est qu’un début » : Yanis Marshall réagit à la décision de justice

Près de trois ans après avoir rendu publiques ses accusations, Yanis Marshall accueille favorablement la mise en examen de son ancien mentor. Le danseur se dit « heureux » de cette avancée judiciaire, tout en soulignant que la procédure n’est pas terminée : « Ce n’est qu’un début. »

L’artiste, qui a également abordé les épreuves de sa vie personnelle dans son livre Je vous conseille de ne pas le dire, avait expliqué vouloir poursuivre son combat judiciaire non seulement pour lui-même, mais aussi pour d’autres anciens élèves susceptibles d’avoir été victimes d’agissements comparables.

La mise en examen de Bruno Vandelli ouvre désormais une nouvelle phase de l’instruction judiciaire. Le chorégraphe demeure présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.