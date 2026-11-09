Russell Brand condamné à 10 ans et 6 mois de prison pour viol et agressions sexuelles

Russell Brand est condamné à 10 ans et 6 mois de prison pour viol et agressions sexuelles, après avoir été reconnu coupable de plusieurs infractions ayant eu lieu entre 2004 et 2009. Le juge a souligné la gravité et la répétition des actes, ainsi que le mépris de l'accusé envers les droits des femmes.

L’acteur et humoriste britannique Russell Brand a été condamné ce lundi à 10 ans et six mois de prison pour viol et agressions sexuelles par la cour criminelle de Southwark, à Londres. Âgé de 51 ans, l’ancien mari de la chanteuse Katy Perry avait été reconnu coupable jeudi dernier d’un viol et de trois agressions sexuelles commis sur quatre femmes entre 2004 et 2009. Le juge Joel Bennathan a précisé que l’ancien comédien devrait purger environ les deux tiers de sa peine en détention.

Cette condamnation a été prononcée quatre jours après le verdict de culpabilité rendu contre Russell Brand, à l’issue de quatre semaines de procès. L’acteur, qui avait plaidé non coupable et soutenu que ses relations sexuelles avaient toujours été consenties, avait été immédiatement placé en détention après la décision du jury.

Un viol commis en 2009 et trois agressions sexuelles entre 2004 et 2009

Le chef d’accusation le plus grave concerne le viol d’une femme en 2009, au domicile londonien de Russell Brand, dans le quartier de Hampstead. La victime avait rencontré l’humoriste après l’un de ses spectacles au Hammersmith Apollo, avant de se rendre chez lui quelques jours plus tard. Elle avait expliqué devant les jurés qu’une relation sexuelle initialement consentie avait dégénéré lorsque l’acteur lui avait imposé une pénétration anale sans son consentement.

La jeune femme avait également décrit les blessures et les saignements provoqués par l’agression. Le jury avait retenu son témoignage et reconnu Russell Brand coupable de viol. Les circonstances aggravantes de cette affaire ont pesé dans la détermination de sa peine, avec un alourdissement de deux ans.

Les trois autres condamnations concernent des agressions sexuelles commises contre trois femmes différentes, notamment dans des lieux professionnels et lors d’événements auxquels participait l’humoriste. L’une des victimes avait été agressée dans un bar londonien en 2004. Une autre, employée de Channel 4, avait subi des gestes sexuels imposés en 2009, alors qu’elle travaillait sur un projet audiovisuel.

Le juge dénonce son « mépris du droit des femmes à dire non »

Lors du prononcé de la peine, le juge Joel Bennathan a dénoncé l’attitude de Russell Brand à l’égard des femmes. Revenant sur l’une des agressions commises en 2004, le magistrat a évoqué « une arrogance désinvolte » et « un mépris du droit de toute femme à dire non ».

La justice britannique a notamment retenu la gravité des violences, leur répétition sur plusieurs années et le comportement de l’accusé. Pendant le procès, l’accusation avait décrit un homme qui utilisait sa notoriété et son influence pour obtenir ce qu’il voulait, indépendamment du consentement des femmes concernées.

Russell Brand avait également été acquitté de trois des sept chefs d’accusation examinés par le jury, dont deux accusations de viol et une tentative d’attentat à la pudeur. Ces acquittements concernaient d’autres faits que les quatre infractions pour lesquelles il a été condamné.

Une enquête menée auprès de plus de 100 témoins

L’enquête policière avait débuté en septembre 2023, après la révélation publique de plusieurs accusations de violences sexuelles visant Russell Brand. Les investigations avaient ensuite permis de recueillir les témoignages de plusieurs femmes qui ne se connaissaient pas et qui dénonçaient des faits remontant à plusieurs années.

Les enquêteurs de la police métropolitaine de Londres avaient entendu plus de 100 témoins, recueilli plus de 400 dépositions et examiné plus de 1.400 documents. Ils avaient également étudié des centaines d’heures d’émissions de télévision, d’interviews, de spectacles et de podcasts afin de reconstituer les déplacements et les activités de l’humoriste au moment des faits.

L’affaire avait provoqué une importante réaction politique au Royaume-Uni. Samedi, le Premier ministre Andy Burnham avait annoncé vouloir renforcer la protection des victimes de viol devant les tribunaux, notamment pour éviter que les femmes dénonçant des violences sexuelles aient le sentiment d’être elles-mêmes jugées au cours des audiences.

De vedette hollywoodienne à détenu d’une prison britannique

Né le 4 juin 1975, Russell Brand avait commencé sa carrière comme humoriste avant de devenir l’une des personnalités les plus connues de la télévision britannique. Son humour provocateur, ses apparitions médiatiques et son style extravagant lui avaient permis d’accéder au cinéma hollywoodien dans les années 2000.

Il avait notamment joué dans Sans Sarah, rien ne va ! (Forgetting Sarah Marshall), American Trip (Get Him to the Greek) et Arthur. Sa relation avec la chanteuse américaine Katy Perry, qu’il avait épousée en 2010 avant leur divorce en 2012, avait également contribué à sa célébrité internationale.

Ces dernières années, Russell Brand s’était éloigné du cinéma et de la télévision traditionnelle pour se consacrer à des vidéos politiques, religieuses et à des commentaires sur l’actualité diffusés sur Internet. Il avait notamment développé une importante audience en ligne autour de positions antisystème et de théories complotistes.

Marié depuis 2017 à Laura Gallacher, avec laquelle il a trois enfants, Russell Brand avait continué à nier les accusations portées contre lui pendant toute la procédure judiciaire. Sa défense avait demandé au tribunal de tenir compte de ses engagements caritatifs et de son travail auprès des personnes souffrant d’addictions.

L’ancien humoriste, déjà incarcéré depuis le verdict du 5 novembre, reste par ailleurs visé par des investigations concernant deux autres accusations de viol, dont l’une porte sur des faits qui auraient concerné une adolescente âgée de 16 ans à l’époque.