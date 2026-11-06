Dean Norris, star de «Breaking Bad», en plein divorce après 23 ans de mariage, sur fond de 1,6 million d’euros de dettes

Dean Norris, l'acteur de Breaking Bad, fait face à un divorce avec sa femme Bridget après 23 ans de mariage, le couple étant également confronté à des problèmes financiers, avec un restaurant en faillite et des dettes dépassant 1,6 million d'euros. Ils ont mis en vente leur propriété pour alléger leur situation.

Dean Norris, célèbre pour son rôle de Hank Schrader dans la série culte Breaking Bad, a traversé une période particulièrement difficile sur le plan personnel et financier. À 63 ans, l’acteur américain est engagé dans une procédure de divorce avec son épouse Bridget, tandis que leur restaurant californien a demandé à être placé sous la protection de la loi sur les faillites, avec plus de 1,8 million de dollars de dettes, soit environ 1,6 million d’euros. Le couple a également mis en vente une luxueuse propriété en Californie.

Une demande de divorce déposée en secret le jour de la Saint-Valentin

C’est le 14 février 2025, jour de la Saint-Valentin, que Bridget Norris a déposé sa demande de divorce auprès du tribunal du comté de Riverside, en Californie. Dans les documents judiciaires, elle a invoqué des « différends irréconciliables » et indiqué que le couple était séparé depuis le 15 janvier 2025. People.com+1

Dean Norris a officiellement répondu à la procédure en mai 2025, mais leur divorce n’a toujours pas été prononcé.

Mariés le 27 octobre 2001, Dean et Bridget Norris ont partagé plus de 23 années de mariage avant leur séparation. Ensemble, ils ont eu cinq enfants, dont deux étaient encore mineurs au moment du dépôt de la demande. Bridget Norris a sollicité la garde légale et physique partagée de leurs deux plus jeunes enfants, ainsi qu’une pension alimentaire pour elle-même. Elle a également demandé à la justice de statuer sur la répartition des biens acquis pendant leur union.

L’acteur et son épouse avaient jusqu’ici conservé une grande discrétion sur leur vie privée. Leur séparation, engagée depuis près de deux ans, n’a été rendue publique que cette semaine.

Leur restaurant croule sous 1,6 million d’euros de dettes

Aux difficultés conjugales s’ajoutent d’importants problèmes financiers. Le Swing Inn Cafe, restaurant historique situé à Temecula, en Californie, et exploité par le couple, a déposé le 25 septembre 2026 une demande de protection au titre du chapitre 11 de la législation américaine sur les faillites.

Les documents judiciaires font état d’un passif de 1 811 598,46 dollars, soit environ 1,6 million d’euros, pour des actifs évalués à seulement 147 809,58 dollars. pagesix.com+1

Cette procédure concerne la société exploitant le restaurant et ne signifie pas que Dean Norris a personnellement été déclaré en faillite.

L’établissement, ouvert en 1927, est une véritable institution locale. Dean Norris avait décidé de reprendre ce restaurant pour préserver son caractère historique et développer son activité, notamment autour du barbecue texan. L’acteur s’était personnellement investi dans la promotion de l’établissement, allant régulièrement à la rencontre des clients et des admirateurs de Breaking Bad.

Mais l’entreprise a connu une chute brutale de son activité. Dans les documents liés à la procédure, Dean Norris a fait état d’une baisse d’environ un million de dollars de son chiffre d’affaires brut entre 2024 et 2025.

Le chapitre 11 permet à une entreprise américaine de réorganiser ses dettes sous contrôle judiciaire tout en poursuivant son activité. Le Swing Inn Cafe continue d’ailleurs de fonctionner et de promouvoir ses prestations, notamment à l’approche de Thanksgiving.

Une luxueuse propriété mise en vente pour 3,2 millions de dollars

Autre développement dans les affaires du couple : Dean Norris a mis en vente une vaste propriété située à Temecula, affichée au prix de 3 199 267 dollars, soit environ 2,8 millions d’euros. pagesix.com+1

Le domaine s’étend sur environ 4,5 hectares et comprend une résidence principale, une maison d’amis, neuf chambres, neuf salles de bains, une piscine à débordement, un spa, des installations équestres et un verger.

La propriété avait été acquise par le couple pour 1,725 million de dollars. Sa mise en vente, annoncée en septembre, coïncide avec la procédure de divorce et les difficultés financières du restaurant. Aucun élément public ne confirme toutefois que cette vente est directement destinée au remboursement des dettes de l’établissement.

Dean et Bridget Norris possèdent également le Norris Performing Arts Center, une école artistique ouverte en 2018 à Murrieta, en Californie, qui dispense notamment des cours de danse, de chant, de théâtre et de comédie musicale.

De «Breaking Bad» aux difficultés financières : une période compliquée pour Hank Schrader

Dean Norris reste mondialement connu pour avoir incarné Hank Schrader, agent de la DEA et beau-frère de Walter White, dans Breaking Bad, diffusée entre 2008 et 2013. Son personnage, chargé de traquer les trafiquants de drogue, était devenu l’une des figures incontournables de la série portée par Bryan Cranston et Aaron Paul.

L’acteur avait ensuite repris son rôle dans Better Call Saul, avant de poursuivre sa carrière dans plusieurs productions, notamment Under the Dome, Claws et Law & Order: Organized Crime. L’univers de Breaking Bad continue par ailleurs d’alimenter l’actualité, entre la mise en vente de la célèbre maison de Walter White à Albuquerque et la nouvelle série Pluribus de Vince Gilligan, créateur du programme.

Malgré ses problèmes personnels, Dean Norris poursuit ses activités professionnelles. Il doit notamment publier le 17 novembre un ouvrage consacré aux coulisses de Breaking Bad, intitulé Do What You’re Gonna Do: The Definitive Oral History of Breaking Bad.

Sur le plan judiciaire, la procédure de divorce reste ouverte. Une audience concernant la représentation juridique de l’acteur est prévue en janvier 2027, tandis que la société exploitant le Swing Inn Cafe poursuit sa procédure de restructuration financière.