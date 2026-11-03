Héritage de Michael Jackson: sa fille Paris réclame 600 millions de dollars et accuse l’exécuteur testamentaire de bloquer sa fortune

Paris Jackson porte plainte pour obtenir le transfert de 600 millions de dollars vers le fonds familial, accusant l’exécuteur testamentaire, John Branca, de bloquer sa fortune depuis la mort de Michael Jackson. La succession, malgré des revenus générés de 2,5 milliards de dollars, fait face à des litiges fiscaux et à des accusations de gestion abusive.

Dix-sept ans après la mort de Michael Jackson, la bataille autour de son immense fortune a pris une nouvelle tournure. Sa fille Paris Jackson, âgée de 28 ans, a saisi la justice américaine pour obtenir le transfert de 600 millions de dollars vers le fonds familial destiné à elle-même et à ses deux frères, Prince et Bigi. Dans une requête déposée le 29 octobre devant la Cour supérieure de Los Angeles, elle accuse John Branca, dernier exécuteur testamentaire encore en fonction, de conserver un contrôle excessif sur l’héritage du Roi de la pop, décédé le 25 juin 2009 à l’âge de 50 ans.

Une succession qui a généré plus de 2,5 milliards de dollars

Depuis la disparition de Michael Jackson, sa succession a généré des revenus considérables grâce à l’exploitation de son catalogue musical, de son image et à plusieurs transactions commerciales. Selon les documents judiciaires déposés par Paris Jackson, les recettes brutes auraient dépassé 2,5 milliards de dollars à la fin de l’année 2024.

Parmi les opérations les plus importantes figurent la vente des participations dans EMI Music Publishing pour 287,5 millions de dollars en 2018, la cession du ranch de Neverland pour 22 millions de dollars en 2020 et un accord conclu avec Sony en 2023 concernant les droits musicaux et d’autres actifs liés au chanteur.

La succession aurait disposé d’environ 850 millions de dollars en liquidités et équivalents de trésorerie en décembre 2024. Après déduction des engagements financiers potentiels, Paris Jackson estime qu’au moins 600 millions de dollars pourraient être transférés immédiatement au Michael Jackson Family Trust, la structure chargée de gérer l’héritage des trois enfants.

Dans sa requête, elle dénonce une situation qui perdure depuis la mort de son père : « Plus de dix-sept ans après son décès, le fonds familial de Michael Jackson n’a toujours pas été alimenté. »

Paris Jackson accuse John Branca de garder la main sur l’argent des trois enfants

Le testament de Michael Jackson prévoyait des dispositions précises pour ses enfants. Prince, aujourd’hui âgé de 29 ans, Paris, 28 ans, et Bigi, 24 ans, devaient commencer à percevoir les revenus de leurs parts respectives à partir de 21 ans.

Ils devaient ensuite accéder progressivement au capital de leur héritage, avec des versements prévus à 30, 35 et 40 ans. Prince atteindra ses 30 ans en février prochain, tandis que Paris fêtera ses 29 ans en avril 2027.

Or, selon Paris Jackson, ces dispositions n’ont pas été appliquées conformément aux volontés de leur père. Elle accuse John Branca d’exercer une « emprise de fer » sur les finances familiales, en décidant lui-même du calendrier et du montant des sommes versées aux héritiers.

La jeune femme affirme également que ses contestations de la gestion successorale ont entraîné des attaques publiques, des procédures judiciaires et une réduction de plusieurs millions de dollars des sommes attribuées aux trois enfants.

John Branca, avocat historique de Michael Jackson, avait commencé à travailler avec le chanteur en 1985. Après avoir quitté son équipe en 2006, il avait repris ses fonctions quelques jours avant sa mort en 2009. Depuis le décès de John McClain en mai 2026, il demeure le seul exécuteur testamentaire encore en fonction.

Un conflit fiscal de 700 millions de dollars pour justifier les retards

Les responsables de la succession contestent fermement les accusations de Paris Jackson. Ils affirment que plusieurs procédures judiciaires et fiscales empêchent toujours le transfert intégral des actifs vers les fonds destinés aux bénéficiaires.

Le principal obstacle concerne un litige avec l’administration fiscale américaine, l’Internal Revenue Service (IRS), qui avait initialement réclamé environ 700 millions de dollars d’impôts et de pénalités à la succession.

Les gestionnaires expliquent avoir obtenu une décision réduisant considérablement cette somme, mais soulignent que le contentieux n’est pas définitivement réglé et que les montants encore dus pourraient évoluer.

Ils rejettent également les accusations concernant une diminution volontaire des versements aux enfants de Michael Jackson, les qualifiant de « pure invention ». Selon eux, plus de 200 millions de dollars ont déjà été distribués directement aux bénéficiaires ou dépensés à leur profit depuis la mort du chanteur.

Le désaccord porte notamment sur la différence entre les sommes déjà utilisées au bénéfice des héritiers et les capitaux qui auraient dû être transférés dans les structures patrimoniales prévues par le testament.

Paris Jackson avait déjà obtenu une victoire judiciaire contre les gestionnaires

Cette nouvelle procédure prolonge un conflit engagé depuis plusieurs mois. En mai 2026, Paris Jackson avait obtenu une décision favorable concernant 625 000 dollars de primes versées en 2018 à des cabinets d’avocats travaillant pour la succession.

La justice avait ordonné la restitution de ces sommes après avoir retenu les objections de Paris Jackson concernant leur justification. Les avocats de la succession avaient contesté cette décision, tout en annonçant qu’ils la respecteraient.

Plus récemment, Paris Jackson a également contesté la rémunération de John Branca. Elle a demandé à la justice de réduire de 15% à 10% la part des revenus bruts liés aux activités de divertissement attribuée à l’exécuteur testamentaire pour les années 2023 et 2024, en lui reprochant notamment des retards dans la présentation des comptes.

Dans sa nouvelle requête, elle demande au tribunal d’ordonner un premier transfert de 600 millions de dollars vers le fonds familial, tout en laissant au juge la possibilité de fixer un montant différent. Elle réclame également la prise en charge de ses frais de justice par la succession.

Une audience est prévue le 4 décembre devant la justice de Los Angeles. Le tribunal devra examiner la demande de Paris Jackson et déterminer si une partie des actifs peut être transférée au fonds familial malgré les litiges financiers et fiscaux encore en cours.