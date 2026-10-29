Accusé de viols, Russell Brand avoue: «J’ai utilisé ma célébrité pour faciliter l’accès à des relations sexuelles»

Russell Brand, accusé de viols et d'agressions sexuelles par six femmes, reconnaît avoir profité de sa célébrité pour multiplier ses conquêtes tout en niant les accusations. Son témoignage, marqué par des admissions sur son comportement, aborde également les conséquences personnelles de ces révélations sur sa vie familiale et professionnelle.

Poursuivi au Royaume-Uni pour des accusations de viols et d’agressions sexuelles, Russell Brand a reconnu avoir profité de sa notoriété pour multiplier les conquêtes. L’acteur et humoriste britannique de 51 ans a témoigné pendant quatre heures, mercredi 28 octobre, devant la justice londonienne. Il a admis avoir eu un comportement sexuel irresponsable et avoir abusé de sa « célébrité stupéfiante » à des fins sexuelles. Il continue toutefois de nier les accusations de viols et d’agressions sexuelles portées contre lui.

« J’ai utilisé ma célébrité pour faciliter l’accès à des relations sexuelles »

Interrogé sur son comportement à l’époque où sa carrière connaissait une ascension fulgurante, Russell Brand a reconnu avoir tiré avantage de sa position auprès des femmes. Il a admis avoir utilisé sa notoriété pour faciliter ses relations sexuelles et décrit une période de sa vie marquée par de nombreuses aventures, des infidélités et des comportements qu’il juge aujourd’hui irresponsables.

L’ancien humoriste a également évoqué son obsession pour le sexe durant sa jeunesse. Il a néanmoins contesté avoir réellement poursuivi l’objectif, qui lui avait été attribué, de coucher avec 5 000 femmes. Tout en reconnaissant avoir multiplié les conquêtes, il a assuré n’avoir jamais cherché à imposer une relation sexuelle à une femme.

Six femmes l’accusent de viols et d’agressions sexuelles

Le procès porte sur des accusations formulées par six femmes concernant des faits présumés commis entre 1999 et 2009. Russell Brand a plaidé non coupable des sept chefs d’accusation retenus dans la procédure, dont trois viols, trois agressions sexuelles et une tentative d’attentat à la pudeur.

L’acteur, déjà visé par de précédentes accusations de viol et d’agressions sexuelles, doit notamment répondre de faits présumés qui se seraient déroulés dans une chambre d’hôtel, des toilettes de bar, des locaux de télévision, une station de radio et son domicile.

L’une des plaignantes affirme avoir été violée dans une chambre d’hôtel à Bournemouth en 1999, après avoir rencontré Russell Brand lors d’un événement organisé en marge d’un congrès du Parti travailliste. Une autre l’accuse de lui avoir imposé des actes sexuels dans les toilettes d’un bar londonien. D’autres femmes dénoncent des attouchements et des comportements sexuels imposés dans un cadre professionnel.

L’accusation soutient que l’humoriste aurait profité de sa célébrité, de son influence et de sa position professionnelle pour agir à l’encontre de femmes qui se trouvaient dans une situation de vulnérabilité face à lui. Russell Brand rejette ces accusations et affirme que ses relations sexuelles étaient consenties.

« Le consentement est plus important que le sexe lui-même »

Au cours de son témoignage, l’ancien humoriste a insisté sur sa conception du consentement. Il a déclaré : « Le consentement est fondamental, essentiel, nécessaire et, à bien des égards, plus important que le sexe lui-même. » Il a assuré n’avoir jamais contraint une femme à avoir des rapports sexuels avec lui.

Concernant les accusations les plus graves, Russell Brand a contesté les témoignages des plaignantes. Il a reconnu certaines rencontres et relations sexuelles, tout en affirmant qu’elles avaient été consenties. Pour d’autres faits, il a expliqué ne conserver aucun souvenir précis des événements évoqués.

Interrogé sur une accusation concernant des faits qui se seraient déroulés dans les toilettes d’un bar, il a admis qu’il était possible qu’il ait sorti son pénis de son pantalon, mais a nié avoir imposé un acte sexuel à la plaignante.

La question du consentement occupe une place déterminante dans ce procès. Les jurés devront apprécier les témoignages des six femmes, les explications de l’accusé et les autres éléments présentés lors des audiences.

Une affaire qui a bouleversé sa carrière et sa vie familiale

Russell Brand a également évoqué les conséquences des accusations rendues publiques en 2023, à la suite d’une enquête télévisée britannique consacrée à son comportement envers les femmes.

Selon lui, ces révélations ont profondément bouleversé sa vie personnelle et professionnelle. Il a expliqué que plusieurs de ses anciens amis et collaborateurs avaient pris leurs distances et qu’il n’avait trouvé personne dans son entourage professionnel disposé à témoigner en sa faveur.

L’acteur a décrit les dernières années comme une période particulièrement éprouvante, affirmant que les accusations avaient affecté son mariage, ses enfants et sa santé. Les répercussions judiciaires et personnelles de cette affaire se sont prolongées avec l’annonce de nouvelles poursuites.

Ancien mari de la chanteuse Katy Perry, qu’il avait épousée en 2010 avant leur séparation après 14 mois de mariage, Russell Brand s’est depuis remarié avec Laura Gallacher. Le couple a trois enfants et vit en Floride. Son épouse était présente au tribunal lors de son témoignage.

De star hollywoodienne à accusé devant la justice britannique

Longtemps figure populaire de la télévision britannique, Russell Brand avait également connu une carrière au cinéma, notamment dans Sans Sarah, rien ne va !, American Trip et Arthur, un amour de milliardaire. Son humour provocateur, ses apparitions médiatiques et ses relations avec plusieurs célébrités avaient contribué à sa notoriété internationale.

Ces dernières années, il avait progressivement quitté les médias traditionnels pour développer une activité sur Internet, où ses prises de position politiques et ses commentaires sur l’actualité lui avaient permis de rassembler une importante communauté.

Les poursuites engagées contre lui se sont alourdies avec l’annonce de nouvelles infractions sexuelles présumées, venues compléter les premières accusations.

Russell Brand risque une lourde peine de prison

Actuellement en liberté sous caution, Russell Brand continue de comparaître devant la justice britannique. Il encourt une lourde peine de prison en cas de condamnation pour les faits les plus graves.

Son témoignage constitue une étape importante de la procédure. En reconnaissant avoir utilisé sa célébrité pour multiplier les relations sexuelles, l’ancien humoriste a admis une partie des comportements qui lui sont reprochés sur le plan moral. Il conteste néanmoins les infractions pénales dont il est accusé.

Le procès se poursuit à Londres. Les jurés devront déterminer si les accusations formulées par les six plaignantes sont établies. Russell Brand, qui a plaidé non coupable, demeure présumé innocent jusqu’à une éventuelle condamnation.