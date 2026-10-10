Francis Lalanne condamné à 6 mois de prison avec sursis pour abandon de famille et pension alimentaire impayée

Francis Lalanne est condamné à 6 mois de prison avec sursis pour abandon de famille, en raison de pensions alimentaires impayées, et doit verser 6 500 euros de dommages. Cette décision judiciaire intervient alors qu'il se lance dans la course à la présidentielle de 2027, sans perdre son droit de candidature.

Le chanteur Francis Lalanne a été condamné par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à 6 mois de prison avec sursis pour abandon de famille, dans une affaire de pension alimentaire impayée. L’artiste de 67 ans devra également verser 6 500 euros de dommages et intérêts. Cette décision judiciaire intervient alors qu’il a annoncé vouloir se présenter à l’élection présidentielle de 2027.

6 mois de prison avec sursis et 6 500 euros de dommages et intérêts

Le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a reconnu Francis Lalanne coupable d’abandon de famille en raison du non-paiement d’une pension alimentaire. La juridiction lui a infligé une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi que 6 500 euros de dommages et intérêts.

En droit français, le délit d’abandon de famille est constitué lorsqu’une personne reste plus de 2 mois sans s’acquitter intégralement d’une obligation alimentaire fixée par une décision de justice ou un titre exécutoire. Prévu par l’article 227-3 du Code pénal, il est passible de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Déjà condamné dans une affaire concernant son ancienne compagne

Francis Lalanne avait déjà été condamné dans une autre affaire concernant son ancienne compagne, la violoncelliste Alice Poussin. En mars 2025, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence l’avait reconnu coupable de vol et de dégradation, à la suite de deux incidents remontant au début de l’année 2023.

Le premier concernait le téléphone portable de son ancienne compagne, que le chanteur avait pris et fouillé avant de le lui restituer, le 29 janvier 2023. Le second portait sur la dégradation de la porte de l’immeuble de celle-ci, le 11 février suivant. Jugé en son absence, Francis Lalanne avait été condamné à 120 jours-amende de 10 euros, soit un montant total de 1 200 euros.

Cette nouvelle condamnation pour abandon de famille concerne une infraction distincte. Elle porte sur le non-respect d’une obligation alimentaire, indépendamment des faits de vol et de dégradation précédemment jugés.

Une nouvelle affaire judiciaire en pleine campagne présidentielle

Cette décision judiciaire arrive alors que Francis Lalanne a officialisé sa candidature à l’élection présidentielle de 2027. Le chanteur a annoncé en août 2026 son intention de briguer la présidence de la République sous les couleurs du mouvement France Libre, avec l’ambition affichée de rompre avec les partis politiques traditionnels.

Son premier meeting de campagne était programmé le 21 août au théâtre Galabru, à Paris. Le mouvement qu’il représente défend notamment la souveraineté nationale, une réforme de la justice et une participation plus directe des citoyens aux décisions politiques.

Francis Lalanne entretient également depuis plusieurs années des relations politiques et artistiques avec Dieudonné. Les deux hommes avaient notamment présenté leur candidature aux élections législatives de 2024 en Guadeloupe, une initiative qui avait suscité de nombreuses réactions.

Le chanteur avait également fait parler de lui à l’occasion de son passage controversé dans Touche pas à mon poste, en février 2023, au cours duquel ses prises de position avaient provoqué de vifs échanges avec les chroniqueurs de l’émission.

Francis Lalanne peut-il toujours se présenter à la présidentielle ?

Malgré cette condamnation à 6 mois de prison avec sursis, Francis Lalanne ne perd pas automatiquement son droit de se présenter à une élection. En droit français, une condamnation pénale n’entraîne pas systématiquement l’inéligibilité. Celle-ci doit résulter d’une disposition légale applicable et, lorsqu’elle constitue une peine complémentaire, d’une décision judiciaire.

Aucune peine d’inéligibilité n’est mentionnée dans les informations actuellement disponibles concernant ce jugement. Sous réserve d’éventuelles autres décisions judiciaires, cette condamnation ne suffit donc pas à empêcher le chanteur de briguer la présidence de la République.

Pour être officiellement candidat en 2027, Francis Lalanne devra néanmoins réunir les 500 parrainages d’élus nécessaires, provenant d’au moins 30 départements ou collectivités d’outre-mer différents, sans que plus de 10% puissent provenir d’un même territoire.

À 67 ans, l’interprète de On se retrouvera voit ainsi son actualité politique rattrapée par une nouvelle affaire judiciaire. Reste à savoir s’il contestera sa condamnation devant la cour d’appel et s’il parviendra à obtenir les parrainages nécessaires pour participer au scrutin présidentiel.