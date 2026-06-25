Stéphane Plaza rejugé en appel pour violences conjugales à partir de ce vendredi

Stéphane Plaza comparaît à nouveau devant la justice à partir de ce vendredi 26 juin et jusqu’au 1er juillet. L’ancien animateur vedette de M6 et agent immobilier est rejugé en appel pour des violences habituelles sur deux ex-compagnes. En février 2025, le tribunal correctionnel de Paris l’avait condamné à douze mois de prison avec sursis. Il a fait appel de cette décision et conteste fermement les faits qui lui sont reprochés.

Un procès en appel après une première condamnation

Lors du procès en première instance qui s’était tenu en janvier 2025, le parquet avait requis dix-huit mois de prison avec sursis. La défense avait soulevé des nullités de procédure, que le tribunal avait choisi de trancher ultérieurement pour se concentrer sur le fond du dossier. Stéphane Plaza avait alors déclaré ne pas contrôler sa force, tout en réfutant les accusations portées contre lui. Le ministère public avait qualifié l’affaire de dossier tristement banal de violences conjugales.

Une carrière médiatique brutalement interrompue

Cette affaire marque un tournant brutal dans la carrière médiatique de l’animateur, jusqu’alors très populaire sur M6. Les débats de ce nouveau procès en appel permettront de réexaminer l’ensemble des éléments à charge et à décharge. La décision de la cour d’appel sera scrutée de près, alors que Stéphane Plaza maintient sa ligne de défense et espère obtenir un verdict différent de celui prononcé en première instance.