Scandale à Paris: le concert pour la paix de la chanteuse ukrainienne Loboda annulé, l'artiste en larmes… Silence des médias français

Le concert de Svetlana Loboda, prévu au Zénith de Paris, est annulé en raison de problèmes techniques, laissant l'artiste en larmes face à un public déçu. Malgré la couverture médiatique internationale, les médias français restent silencieux sur cet incident majeur. Loboda promet des remboursements et une nouvelle date pour son spectacle.

Une chanteuse ukrainienne engagée contre la guerre, un concert attendu au Zénith de Paris, des installations techniques défaillantes depuis le matin, un public renvoyé chez lui et une artiste qui fond en larmes sur scène. Dimanche 22 novembre, le spectacle de Svetlana Loboda a tourné au fiasco. Mais au lendemain de cette annulation, un autre scandale se dessine : le silence des médias français. Alors que l’affaire est déjà relayée à l’étranger, aucun traitement journalistique de cet incident n’apparaît dans les principaux médias nationaux français.

Un concert au Zénith de Paris annulé dans des conditions scandaleuses

Ce dimanche, Svetlana Loboda devait se produire au Zénith Paris – La Villette à 20 heures, dans le cadre de sa tournée ICON. La chanteuse ukrainienne, opposée à l’invasion russe de son pays, devait présenter une production ambitieuse, réunissant musiciens lettons, danseurs ukrainiens, effets lumineux et chorégraphies.

Mais les spectateurs n’ont assisté à aucun concert. À la place, ils ont découvert une artiste en tenue décontractée, visiblement bouleversée, venue personnellement annoncer l’annulation du spectacle. Face à son public, elle a expliqué : « Je vous demande pardon. Nous ne pouvons même pas ouvrir le rideau, il ne fonctionne pas. »

La suite de son intervention a confirmé l’ampleur du désastre : « Aujourd’hui, malheureusement, nous ne pouvons pas donner le concert. Rien ne fonctionne. »

Une situation incompréhensible pour les spectateurs qui avaient acheté leurs billets, parfois effectué un long déplacement, et qui se trouvaient déjà dans la salle.

Le plus accablant réside dans les explications de la chanteuse. Contrairement à ce que pourrait laisser penser une annulation de dernière minute, les problèmes techniques n’ont pas été découverts au moment du spectacle.

Loboda a révélé que les difficultés duraient depuis plusieurs heures : « Ce que vous venez de voir avec les rideaux, c’est à peu près ce qui se passe depuis ce matin. Nous n’arrivons à régler ni le son ni les lumières. Nous ne pouvons pas danser, nous ne pouvons rien faire. »

La chanteuse a également évoqué des trous dans les installations scéniques, sans terminer sa phrase. Pour une production reposant sur des chorégraphies nombreuses et des équipements élaborés, l’impossibilité de garantir des conditions techniques adaptées rendait le spectacle impraticable.

Reste une question : comment un événement préparé depuis des mois, programmé dans l’une des principales salles de concert de la capitale, a-t-il pu échouer à ce point ?

Le concert était produit par Bravo Eventos SL. L’origine exacte des défaillances et les responsabilités des intervenants techniques restent à déterminer. L’ampleur des dysfonctionnements rapportés par Loboda appelle des explications précises.

Des spectateurs renvoyés chez eux avant même l’annonce officielle

Autre élément particulièrement choquant : tandis que Loboda prenait la parole devant les personnes présentes dans la salle, d’autres spectateurs étaient déjà invités à faire demi-tour à l’extérieur.

La chanteuse l’a elle-même confirmé : « Je sais qu’il y a encore beaucoup de monde dehors, mais nous avons décidé de venir vous parler maintenant parce que les organisateurs du concert ont déjà donné l’ordre de faire repartir les personnes qui attendent à l’extérieur. »

La décision d’annuler avait donc été prise avant que l’artiste ne vienne s’adresser à son public. Sur place, la chanteuse s’est retrouvée à devoir expliquer une situation dont elle disait elle-même ne pas comprendre comment elle avait pu se produire.

« Cela ne m’était jamais arrivé » : Loboda éclate en sanglots

L’émotion a atteint son paroxysme lorsque la chanteuse a reconnu être totalement désemparée. « Sincèrement, c’est la première fois que je rencontre une telle situation. Cela ne m’était jamais arrivé de toute ma vie. Je suis donc un peu désemparée, pardonnez-moi », a-t-elle déclaré.

À plusieurs reprises, Loboda a dû interrompre son intervention, incapable de retenir ses larmes. Dans la salle, ses fans ont scandé son nom et l’ont longuement applaudie pour lui manifester leur soutien.

L’artiste a ensuite rappelé son attachement à la capitale française : « Cela me fait énormément de peine parce que Paris est l’une de mes villes préférées. J’ai beaucoup d’amis ici et je suis vraiment désolée que les choses se soient passées ainsi. »

Depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022, Svetlana Loboda a rompu ses activités en Russie et apporté son soutien aux Ukrainiens touchés par la guerre. Si ICON n’était pas officiellement annoncé comme un concert pour la paix, l’engagement de l’artiste donne une dimension particulière à ce rendez-vous parisien manqué.

Le concert fait scandale à l’étranger, mais les grands médias français restent silencieux !

C’est peut-être l’autre aspect le plus sidérant de cette affaire. Le fiasco s’est produit à Paris, dans une salle connue dans toute l’Europe, devant un public venu assister au spectacle d’une chanteuse ukrainienne de renommée internationale. Pourtant, au lendemain de cette annulation, l’événement semble quasiment inexistant dans le paysage médiatique français.

En Ukraine, l’annulation et les larmes de Loboda font déjà l’objet d’articles. En Russie également, plusieurs médias ont publié des comptes rendus de cette scène survenue dans la capitale française. Mais dans les principaux médias français, aucun article d’actualité consacré à cet incident n’a pu être identifié lors de notre vérification ce lundi matin. Un contraste saisissant. Comment expliquer qu’un événement se déroulant au Zénith de Paris soit raconté à l’étranger, mais pratiquement ignoré dans le pays où il s’est produit ?

Malgré sa détresse, la chanteuse a tenu à rassurer ses spectateurs. Elle a annoncé que son équipe ferait tout son possible pour organiser une nouvelle représentation parisienne et que les billets resteraient valables.

« Nous allons essayer de faire tout notre possible pour trouver une nouvelle date. Et bien entendu, tous vos billets resteront valables », a-t-elle assuré, avant de préciser que les personnes ne pouvant pas assister au concert de remplacement seraient remboursées.

Loboda a également promis de suivre personnellement la situation avec son équipe pour que les remboursements soient effectivement réalisés. Aucune nouvelle date n’était confirmée ce lundi matin.

Contrairement à d’autres concerts annulés au dernier moment, aucune maladie ni indisponibilité de l’artiste n’est ici en cause. Ce sont les conditions techniques de la représentation qui ont empêché sa tenue.

Avant de quitter la scène sous les applaudissements de ses fans, Svetlana Loboda a lancé un dernier message : « J’espère vraiment que nous nous reverrons très prochainement et que nous pourrons organiser ce spectacle dignement et magnifiquement. Pardonnez-moi. Bonne soirée. »