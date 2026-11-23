Teddy Riner porte plainte contre Emmanuelle Mignon suite à ses comparaisons jugées racistes entre sa visite à l'hôpital de Saint-Denis et l'album "Tintin au Congo". Cette déclaration a suscité un tollé, menant à des réactions publiques, notamment du MRAP, qui dénonce les stéréotypes coloniaux imputés à ces propos.

Teddy Riner a porté plainte contre Emmanuelle Mignon, ancienne directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy à l’Élysée, après des propos tenus sur France Inter le 14 novembre. L’avocate avait comparé la première visite de campagne du judoka à l’hôpital de Saint-Denis à l’album Tintin au Congo. Une déclaration qui avait provoqué une polémique et suscité des accusations de racisme.

Une comparaison avec « Tintin au Congo » qui provoque un tollé

Les faits remontent au samedi 14 novembre. Invitée de la matinale de France Inter pour commenter la candidature de Teddy Riner à l’élection présidentielle de 2027, Emmanuelle Mignon, ancienne collaboratrice de Nicolas Sarkozy et ex-vice-présidente des Républicains, s’était montrée très critique à l’égard des premiers pas politiques du champion olympique.

Évoquant son déplacement effectué la veille à l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, elle avait déclaré : « La visite de Teddy Riner à l’hôpital de Saint-Denis avait un côté, pardon de le dire, mais un peu Tintin au Congo. »

Une référence à l’album d’Hergé publié en 1931, régulièrement dénoncé pour ses représentations coloniales et ses stéréotypes racistes. Interrogée sur le sens de sa comparaison, Emmanuelle Mignon avait précisé qu’elle entendait évoquer l’attitude d’un candidat qui semblait découvrir un environnement qu’il connaissait mal. Elle avait également qualifié les débuts de sa campagne d’« assez amateuristes ».

Teddy Riner décide de saisir la justice

Ce lundi, l’affaire prend une dimension judiciaire. Teddy Riner a porté plainte contre Emmanuelle Mignon, neuf jours après la diffusion de ses déclarations. La nature exacte de l’infraction invoquée dans la plainte n’a pas été précisée dans les premières informations rendues publiques. Aucun élément ne permet, à ce stade, d’affirmer qu’une enquête a été ouverte à la suite de cette démarche ou que des poursuites ont été engagées.

Le quintuple champion olympique avait déjà annoncé son intention de réagir judiciairement aux attaques racistes le visant. Le 24 septembre, après la publication de nombreux messages haineux à son encontre sur les réseaux sociaux, il avait prévenu : « Désormais, chaque propos haineux ou raciste tenu à mon encontre sera documenté et, lorsque les faits le justifieront, fera l’objet des suites judiciaires appropriées. »

Une enquête avait alors été ouverte par le parquet de Paris pour injures publiques à caractère raciste et cyberharcèlement. Cette précédente procédure est distincte de la plainte visant aujourd’hui Emmanuelle Mignon.

Le MRAP avait dénoncé des stéréotypes coloniaux

La comparaison prononcée sur France Inter avait suscité plusieurs réactions, notamment celle du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples. Dans un communiqué publié le 17 novembre, l’association avait fermement condamné les déclarations d’Emmanuelle Mignon, rappelant que Tintin au Congo était une œuvre marquée par les représentations racistes et paternalistes de l’époque coloniale.

Le MRAP avait notamment interrogé le choix de cette référence pour commenter les débuts en politique d’un homme noir, tout en rappelant que la candidature de Teddy Riner pouvait parfaitement faire l’objet de critiques sur son programme, son expérience ou ses ambitions.

La polémique avait également été relayée par plusieurs personnalités médiatiques, dont Éric Naulleau et l’avocat Gilles-William Goldnadel, qui avaient soulevé la question des réactions qu’une telle comparaison aurait suscitées si elle avait été prononcée sur CNews plutôt que sur France Inter.

Une première visite de campagne à l’hôpital de Saint-Denis

La déclaration contestée concernait le premier déplacement de terrain de Teddy Riner depuis l’annonce de sa candidature à l’élection présidentielle de 2027, officialisée le 9 novembre.

Vendredi 13 novembre, le judoka s’était rendu à l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis afin de rencontrer les professionnels de santé et d’échanger sur les difficultés rencontrées dans les établissements hospitaliers, notamment les problèmes d’effectifs, les délais d’attente et l’accès aux soins.Le lendemain, il avait poursuivi ses premiers déplacements de campagne au Salon du Made in France, à Paris.

Depuis son entrée dans la course à l’Élysée, Teddy Riner a également dû faire face à plusieurs difficultés. L’ancien ministre de la Santé François Braun a pris ses distances avec son entourage politique, tandis que l’UNICEF France a suspendu sa mission d’ambassadeur afin de respecter ses principes de neutralité politique.

Avec cette plainte contre Emmanuelle Mignon, une nouvelle procédure judiciaire vient désormais s’ajouter aux événements qui accompagnent les premières semaines de la campagne présidentielle du champion de judo. Il appartiendra à la justice de déterminer si les propos contestés constituent une infraction.