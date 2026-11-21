Gabriel Attal s'engage à retirer sa candidature présidentielle si David Lisnard remporte la primaire de droite, soulignant sa volonté de rassembler cet espace politique. Bien que cette primaire soit envisagée pour fin janvier, les règles et participants restent incertains, notamment avec la réticence d'Édouard Philippe à y participer.

Gabriel Attal s’engage à respecter une éventuelle victoire de David Lisnard. Invité jeudi 19 novembre de L’Heure de vérité, sur France 2, le candidat de Renaissance a assuré qu’il retirerait sa candidature présidentielle si le maire de Cannes remportait la primaire envisagée à droite et au centre. Une promesse conditionnée à une compétition dont l’organisation demeure incertaine.

L’ancien Premier ministre défend cette procédure comme un moyen de créer une dynamique autour d’un candidat commun. Selon lui, le vainqueur pourrait accéder au second tour puis battre Marine Le Pen. Son engagement à se retirer en cas de victoire de Lisnard donne ainsi une traduction concrète à sa volonté affichée de rassembler cet espace politique.

Une primaire encore suspendue à ses règles et à ses participants

Les équipes de Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard se sont accordées sur la perspective d’une primaire fin janvier. Mais le périmètre reste disputé. Lisnard souhaite notamment y associer Éric Zemmour et considère la participation d’Édouard Philippe comme indispensable. Or le candidat d’Horizons refuse toujours de se soumettre à cette procédure.

Sur le même plateau, Gabriel Attal a également reconnu les difficultés de sa propre campagne. « À ce stade, je n’ai pas convaincu les Français », a-t-il admis. Il a expliqué que son passage au gouvernement, puis à Matignon sous Emmanuel Macron, compliquait sa capacité à incarner un changement politique.

Pour sortir de cette situation, le patron de Renaissance défend aussi une coalition allant des sociaux-démocrates jusqu’à la droite. Interrogé sur François Hollande, il a estimé que l’ancien président appartenait à cet espace. Une conception du rassemblement qui laisse encore ouvertes les questions des participants, du programme commun et des conditions du désistement de chacun.