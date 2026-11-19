David Lisnard insiste sur la nécessité d’inclure Édouard Philippe dans la primaire à droite, affirmant que son absence risquerait d’entraver le processus. Il propose également d’étendre la participation à Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan, ce que conteste son concurrent Gabriel Attal, créant ainsi des tensions au sein des discussions organisatrices.

David Lisnard ne veut pas d’une primaire privée d’Édouard Philippe. Invité mercredi 18 novembre de la matinale de TF1, le maire de Cannes et candidat de Nouvelle Énergie à l’élection présidentielle de 2027 a réaffirmé son souhait d’organiser une grande consultation pour départager les prétendants de la droite et du centre. Mais il considère désormais la présence du maire du Havre comme une condition essentielle à la réussite du dispositif. « Il faut lui mettre la pression », a-t-il déclaré, regrettant qu’Édouard Philippe continue de refuser toute participation. Selon David Lisnard, accepter d’organiser une primaire sans le président d’Horizons reviendrait à lui permettre de conserver une position privilégiée, à l’écart d’une compétition dans laquelle ses concurrents prendraient le risque d’être éliminés avant le premier tour de la présidentielle.

Cette prise de position intervient au lendemain de la première réunion entre les équipes de Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard. Les représentants des trois candidats ont avancé sur plusieurs modalités : une consultation à deux tours en janvier, une participation financière modique pour les électeurs, des parrainages d’élus et l’organisation de débats. Mais aucun accord définitif n’a été conclu et le calendrier reste à déterminer. Deux hypothèses sont notamment étudiées, les 17 et 24 janvier ou les 24 et 31 janvier 2027. Édouard Philippe maintient quant à lui son refus, estimant qu’une primaire risquerait d’accentuer les divisions plutôt que de favoriser le rassemblement. David Lisnard reconnaît d’ailleurs lui-même ne pas être certain que le scrutin pourra effectivement être organisé dans les prochaines semaines.

Zemmour et Dupont-Aignan : Lisnard défend une compétition plus large que celle souhaitée par Attal

Le désaccord ne porte pas uniquement sur Édouard Philippe. David Lisnard souhaite également ouvrir la consultation à des candidats situés au-delà du périmètre actuellement privilégié par une partie des organisateurs. Sur TF1, il a évoqué la possibilité de faire participer Nicolas Dupont-Aignan et Éric Zemmour, à condition qu’ils respectent les règles et les engagements définis pour le scrutin. Une orientation qui contraste avec celle de Gabriel Attal, favorable à une primaire du centre et de la droite excluant les formations considérées comme extrêmes. Pour le maire de Cannes, la compétition doit permettre de départager des candidatures sans nécessairement constituer un accord de gouvernement entre des formations partageant l’ensemble de leurs convictions. Il distingue ainsi la sélection d’un candidat commun d’une coalition politique construite autour d’un programme entièrement négocié.

Ces divergences pourraient compliquer les discussions engagées entre Nouvelle Énergie, Les Républicains et Renaissance. Bruno Retailleau souhaite organiser une primaire même si Édouard Philippe refuse d’y participer, tandis que David Lisnard considère qu’une consultation sans lui risquerait de manquer son objectif. Gabriel Attal défend pour sa part un rassemblement reposant sur une charte excluant les alliances avec les extrêmes, ce qui rend délicate l’éventuelle participation d’Éric Zemmour. Les trois candidats partagent donc le principe d’une consultation, mais pas nécessairement son périmètre ni les conditions de sa réussite.