Jean-Philippe Tanguy propose un débat avec David Lisnard sur les retraites, soulignant les divergences politiques sur ce sujet crucial. Cette initiative, visant à mettre en lumière les différences entre leurs programmes, intervient dans un contexte de préparation à l'élection présidentielle de 2027, où les discussions sur les alliances et propositions économiques se multiplient.

Le député Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy a proposé, mercredi 18 novembre, un débat public au maire de Cannes David Lisnard. Invité de BFMTV, l’élu de la Somme souhaite confronter leurs positions sur les retraites, alors que les discussions se multiplient autour des alliances possibles pour l’élection présidentielle de 2027. Une initiative qui intervient dans un contexte de fortes divergences entre les formations politiques.

Jean-Philippe Tanguy veut placer les propositions économiques et sociales au centre des discussions politiques. Interrogé sur BFMTV mercredi matin, le député du Rassemblement national a invité David Lisnard, maire de Cannes et président de Nouvelle Énergie, à débattre publiquement. Le thème envisagé est celui des retraites, particulièrement présent dans l’actualité depuis la présentation du projet défendu par Marine Le Pen. Selon Jean-Philippe Tanguy, David Lisnard bénéficie d’une visibilité politique sans être suffisamment confronté à des questions de fond. Le député estime qu’une discussion contradictoire permettrait de clarifier les différences entre leurs orientations respectives. À ce stade, aucune date ni aucun format n’ont été annoncés et l’acceptation éventuelle de cette invitation par David Lisnard reste à confirmer.

Cette proposition intervient alors que plusieurs responsables politiques discutent des stratégies à adopter en vue de la présidentielle de 2027. La question d’une primaire ou d’un mécanisme de désignation commun revient régulièrement dans les échanges entre différentes sensibilités politiques. Jean-Philippe Tanguy rejette cette perspective, estimant que les divergences entre les personnalités susceptibles d’y participer sont trop importantes. Il cite notamment les différences de positionnement européen entre Nicolas Dupont-Aignan et Gabriel Attal pour illustrer les difficultés d’un rapprochement. Le député considère qu’une compétition interne entre des responsables défendant des projets aussi différents manquerait de cohérence. Ces déclarations traduisent une volonté de privilégier la confrontation programmatique plutôt que les discussions sur les alliances électorales.

Les retraites au cœur des oppositions politiques

Le choix des retraites comme thème de débat n’est pas anodin. Le financement du système, l’âge de départ, la durée de cotisation et les conséquences des réformes sur les finances publiques constituent des sujets de désaccord majeurs entre les partis. Le Rassemblement national défend des propositions différentes de celles de la droite libérale, notamment sur les modalités de départ et les mécanismes de financement. David Lisnard, qui développe un discours axé sur la réduction des dépenses publiques et les réformes économiques, pourrait ainsi être amené à préciser sa position face aux orientations du RN. Un débat permettrait également d’aborder les conséquences des différents scénarios pour les salariés, les entreprises et les retraités. Les conditions précises d’une telle confrontation restent cependant inconnues.

À plusieurs mois de l’élection présidentielle, cette invitation s’inscrit dans une période de repositionnement des forces politiques. Les responsables cherchent à faire connaître leurs propositions tout en affirmant leurs différences avec leurs concurrents. Les questions économiques occupent une place importante dans ces discussions, notamment en raison des tensions sur les finances publiques et des inquiétudes concernant le pouvoir d’achat. Pour Jean-Philippe Tanguy, un échange avec David Lisnard offrirait l’occasion de confronter deux approches des retraites. Mais tant qu’aucune réponse officielle n’aura été apportée à sa proposition, il s’agit d’une initiative politique unilatérale plutôt que de l’annonce d’un débat programmé. L’épisode illustre néanmoins la place que devrait conserver la question des retraites dans les discussions précédant la présidentielle.