La France insoumise propose une loi pour interdire les gaz lacrymogènes lors des manifestations, après des témoignages de troubles gynécologiques chez des femmes exposées. Ce projet relance le débat sur les méthodes de maintien de l'ordre et les impacts sanitaires, tout en soulevant des interrogations sur la sécurité des manifestations sans ces outils.

Les députés de La France insoumise ont annoncé, mardi 17 novembre 2026, le dépôt d’une proposition de loi visant à interdire l’utilisation des gaz lacrymogènes lors des opérations de maintien de l’ordre. Cette initiative intervient après la publication de témoignages faisant état de troubles gynécologiques chez des femmes exposées à ces substances pendant des manifestations. Le texte relance le débat sur les conséquences sanitaires des moyens employés par les forces de l’ordre et sur les méthodes de gestion des rassemblements.

L’utilisation des gaz lacrymogènes pourrait faire l’objet d’une nouvelle bataille parlementaire. Plusieurs députés de La France insoumise, parmi lesquels Mathilde Hignet, Ugo Bernalicis, Marie Mesmeur et Mathilde Panot, ont présenté mardi une proposition de loi destinée à interdire leur emploi dans les opérations de maintien de l’ordre. L’annonce a été faite à l’Assemblée nationale, à l’occasion d’une conférence de presse consacrée aux conséquences sanitaires de ces substances. Le texte, composé de deux articles, prévoit l’interdiction des gaz irritants ou lacrymogènes, indépendamment de leur composition ou de leur mode de diffusion. Il organise également le retrait des équipements concernés et demande un rapport sur les conséquences de cette interdiction pour les pratiques policières. Pour les parlementaires insoumis, il s’agit de réduire l’exposition des manifestants, mais également celle des journalistes, des passants et des riverains susceptibles d’être touchés par les gaz.

Cette initiative s’appuie notamment sur les résultats d’une enquête menée par le collectif Lacrymos de sang, créé pour recueillir des témoignages de personnes ayant subi des troubles de santé après une exposition. Entre le 8 et le 31 octobre, le collectif affirme avoir recueilli 10 358 réponses à un questionnaire en ligne. Parmi les personnes exposées ayant participé à cette enquête, une très forte proportion déclare avoir constaté des perturbations gynécologiques, notamment des douleurs inhabituelles, des saignements abondants ou des modifications du cycle menstruel. Des témoignages évoquent également des complications survenues pendant des grossesses. Ces déclarations constituent un signal d’alerte, mais ne permettent pas, à elles seules, de démontrer que les gaz lacrymogènes sont responsables des symptômes rapportés. Le caractère volontaire des réponses et l’absence de suivi médical systématique limitent notamment la portée scientifique des résultats. Les membres du collectif demandent donc des recherches approfondies afin d’établir les risques éventuels et leurs mécanismes.

Un débat entre précaution sanitaire et impératifs de sécurité

Les conséquences des gaz lacrymogènes sur la santé font l’objet d’interrogations depuis plusieurs années. Leurs effets immédiats sont connus : irritation des yeux, difficultés respiratoires, toux et sensations de brûlure peuvent survenir après une exposition. En revanche, leurs éventuelles conséquences à plus long terme sur la santé reproductive restent insuffisamment documentées. Une étude publiée en 2023, fondée sur les déclarations de personnes exposées, avait déjà relevé une fréquence importante de troubles menstruels parmi les participantes. Ses résultats ne permettaient cependant pas d’établir un lien de causalité certain. C’est dans ce contexte que les députés insoumis défendent l’application du principe de précaution. Le collectif Lacrymos de sang réclame également une commission d’enquête parlementaire, des financements pour la recherche et une meilleure reconnaissance des personnes estimant avoir subi des préjudices sanitaires.

La proposition soulève toutefois une question centrale pour les autorités : comment assurer la sécurité des manifestations sans recourir aux gaz lacrymogènes ? Ces dispositifs sont actuellement utilisés par les policiers et les gendarmes pour disperser certains rassemblements ou maintenir une distance avec des groupes violents. Leur emploi est encadré par des règles de nécessité et de proportionnalité. Une interdiction obligerait donc les forces de l’ordre à adapter leurs équipements et leurs méthodes d’intervention. Les défenseurs du texte souhaitent privilégier la prévention des affrontements, le dialogue et les interventions ciblées, tandis que la question des moyens permettant de protéger simultanément les manifestants et les agents reste posée. Sur le plan politique, aucune date d’examen parlementaire n’a encore été annoncée. La proposition devra franchir plusieurs étapes avant de pouvoir éventuellement devenir une loi. Son dépôt ouvre néanmoins un nouveau débat sur la place des considérations sanitaires dans les politiques françaises de maintien de l’ordre.