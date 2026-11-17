Gabriel Attal s'engage à renoncer à sa candidature à l'élection présidentielle de 2027 s'il échoue lors d'une primaire de la droite et du centre, afin de favoriser une désignation collective. Cette déclaration a relancé les discussions sur les alliances et a mis en lumière les divergences au sein des partis concernant l'organisation d'une telle primaire.

Gabriel Attal a annoncé qu’il retirerait sa candidature à l’élection présidentielle de 2027 en cas de défaite lors d’une éventuelle primaire de la droite et du centre. Le président de Renaissance entend ainsi afficher sa volonté de respecter un processus de désignation commun, alors que les ambitions se multiplient dans l’espace politique issu de la majorité présidentielle. Une prise de position qui relance les discussions sur l’union avant le scrutin.

Gabriel Attal clarifie sa stratégie pour l’élection présidentielle de 2027. L’ancien Premier ministre affirme qu’il renoncera à se présenter s’il participe à une primaire et qu’il n’en sort pas vainqueur. Cette déclaration intervient alors que plusieurs responsables politiques du centre et de la droite cherchent à définir les modalités d’une éventuelle candidature commune. À la tête de Renaissance, Gabriel Attal souhaite peser dans les discussions tout en montrant qu’il accepterait les règles d’une compétition collective. Son engagement constitue un signal adressé aux autres prétendants, dans un contexte où la multiplication des candidatures pourrait compliquer les tentatives de rassemblement.

La question d’une primaire divise cependant les différentes formations politiques concernées. Si certains responsables y voient un moyen de départager les candidats et de construire une dynamique commune, d’autres redoutent qu’une telle compétition accentue les rivalités ou impose un programme difficilement acceptable pour l’ensemble des participants. Édouard Philippe, président d’Horizons et ancien Premier ministre, poursuit notamment sa propre démarche présidentielle. Les discussions devront donc déterminer quels partis accepteraient de participer à une consultation, quelles personnalités pourraient se présenter et quelles garanties seraient apportées au candidat finalement désigné. À ce stade, l’organisation d’une primaire commune et ses modalités restent à préciser.

Une stratégie pour rassembler le centre et la droite

Pour Gabriel Attal, cette prise de position permet également d’affirmer son rôle dans la préparation de l’après-Macron. Devenu président de Renaissance, l’ancien chef du gouvernement cherche à construire une identité politique propre tout en conservant une place centrale dans les débats sur l’avenir de l’espace présidentiel. Son engagement à se retirer en cas de défaite pourrait contribuer à faciliter les négociations avec d’autres responsables, à condition que ceux-ci acceptent eux-mêmes le principe d’une désignation commune. Une primaire ne garantirait toutefois pas automatiquement l’unité de toutes les formations du centre et de la droite, certaines pouvant choisir de présenter leur propre candidat indépendamment du résultat.

À quelques mois de l’élection présidentielle, les discussions sur les alliances et les candidatures deviennent un enjeu majeur pour les différentes forces politiques. Gabriel Attal devra notamment préciser les conditions dans lesquelles il accepterait de participer à une primaire, tandis que ses éventuels concurrents devront faire connaître leur position sur cette méthode de désignation. En promettant de respecter le verdict des électeurs d’une consultation interne, le président de Renaissance tente de montrer sa volonté de privilégier une candidature commune. Reste désormais à savoir si les autres prétendants accepteront de s’engager dans le même processus ou si la présidentielle de 2027 donnera lieu à plusieurs candidatures concurrentes au sein de cet espace politique.