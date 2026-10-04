Présidentielle 2027 : Attal veut une coalition allant de l’électorat Glucksmann à la droite républicaine

Gabriel Attal propose de former une grande coalition pour la présidentielle de 2027, rassemblant électeurs de la gauche sociale-démocrate et de la droite républicaine. Il envisage une primaire pour désigner une candidature commune, cherchant à élargir son électorat tout en se démarquant d’Édouard Philippe, opposé à ce mécanisme.

Gabriel Attal élargit encore le périmètre du rassemblement qu’il souhaite construire pour la présidentielle. Dans un entretien publié samedi 3 octobre, le candidat Renaissance appelle à former une « grande coalition » allant des électeurs de Raphaël Glucksmann jusqu’à ceux de la droite républicaine.

L’ancien Premier ministre estime qu’aucun candidat issu du bloc central ne dispose aujourd’hui, seul, d’une assise suffisante pour s’imposer. « La seule chose qui peut nous permettre de l’emporter, c’est une grande coalition rassemblant des électeurs de la gauche sociale-démocrate à la droite républicaine », affirme-t-il.

L’hypothèse d’une primaire toujours sur la table

Gabriel Attal n’exclut pas de recourir à une primaire ou à un autre mécanisme de départage pour parvenir à une candidature commune. Il considère qu’il est encore temps d’organiser une telle consultation et souhaite ainsi dépasser le seul périmètre de l’ancienne majorité présidentielle.

Cette stratégie le distingue notamment d’Édouard Philippe, qui s’est montré jusqu’ici réticent à l’idée d’une primaire. Attal ne fait cependant état d’aucun accord conclu avec Horizons, Les Républicains ou Place publique.