POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Attal veut une coalition allant de l’électorat Glucksmann à la droite républicaine

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Présidentielle 2027 : Attal veut une coalition allant de l’électorat Glucksmann à la droite républicaine
Présidentielle 2027 : Attal veut une coalition allant de l’électorat Glucksmann à la droite républicaine

Gabriel Attal élargit encore le périmètre du rassemblement qu’il souhaite construire pour la présidentielle. Dans un entretien publié samedi 3 octobre, le candidat Renaissance appelle à former une « grande coalition » allant des électeurs de Raphaël Glucksmann jusqu’à ceux de la droite républicaine.

L’ancien Premier ministre estime qu’aucun candidat issu du bloc central ne dispose aujourd’hui, seul, d’une assise suffisante pour s’imposer. « La seule chose qui peut nous permettre de l’emporter, c’est une grande coalition rassemblant des électeurs de la gauche sociale-démocrate à la droite républicaine », affirme-t-il.

L’hypothèse d’une primaire toujours sur la table

Gabriel Attal n’exclut pas de recourir à une primaire ou à un autre mécanisme de départage pour parvenir à une candidature commune. Il considère qu’il est encore temps d’organiser une telle consultation et souhaite ainsi dépasser le seul périmètre de l’ancienne majorité présidentielle.

Cette stratégie le distingue notamment d’Édouard Philippe, qui s’est montré jusqu’ici réticent à l’idée d’une primaire. Attal ne fait cependant état d’aucun accord conclu avec Horizons, Les Républicains ou Place publique.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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