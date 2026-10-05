POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Glucksmann et Retailleau rejettent la coalition proposée par Gabriel Attal

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Présidentielle 2027 : Glucksmann et Retailleau rejettent la coalition proposée par Gabriel Attal
Présidentielle 2027 : Glucksmann et Retailleau rejettent la coalition proposée par Gabriel Attal

La « grande coalition » imaginée par Gabriel Attal se heurte déjà à deux refus. Le candidat Renaissance avait proposé de construire un rassemblement allant des électeurs de Raphaël Glucksmann jusqu’à ceux de la droite républicaine. Dimanche, les deux extrémités de cet espace politique ont fermé la porte.

Dans le camp de Raphaël Glucksmann, les réactions sont particulièrement nettes. Yannick Jadot répond « même pas en rêve », tandis que plusieurs responsables socialistes et soutiens du candidat de Place publique insistent sur leur volonté de rompre avec le bilan des gouvernements macronistes. Boris Vallaud qualifie notamment l’initiative de « coup de communication ».

Retailleau : « Ce sera sans nous »

Bruno Retailleau oppose lui aussi une fin de non-recevoir. Le candidat LR présente la proposition de Gabriel Attal comme un « macronisme saison 3 » et affirme : « Ce sera sans nous. » Il entend maintenir une candidature autonome de la droite et refuse pour l’instant de rejoindre un rassemblement organisé autour du bloc central.

La proposition d’Attal n’a donc, à ce stade, débouché sur aucun accord avec Place publique ou Les Républicains. Le candidat Renaissance continue néanmoins de défendre l’idée qu’un mécanisme de rassemblement et de départage sera nécessaire pour éviter une multiplication des candidatures entre la gauche sociale-démocrate et la droite.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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