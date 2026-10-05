Retraites : 62 ans pour Faure et Glucksmann, négociation par métier pour Guedj… la gauche précise ses lignes

Les candidats de la primaire sociale-démocrate convergent vers l'abrogation de la réforme des retraites, mais avec des positions variées. Faure et Glucksmann plaident pour un retour à 62 ans, tandis que Guedj privilégie des négociations sectorielles. Royal appelle à une justice fiscale accrue avant d'imposer d'autres charges aux retraités.

Le dernier débat de la primaire sociale-démocrate a confirmé que les cinq candidats souhaitent revenir sur la réforme actuelle des retraites, mais avec des solutions sensiblement différentes. Âge légal, pénibilité, durée de cotisation et capitalisation : plusieurs lignes se dessinent désormais clairement.

Olivier Faure défend l’abrogation de la réforme Borne et un retour de l’âge légal à 62 ans. Il souhaite notamment faire contribuer les gains de productivité liés à l’intelligence artificielle au financement de la protection sociale à travers son projet de « dividende IA ». Emmanuel Maurel défend lui aussi le retour aux 62 ans.

Guedj refuse un âge identique pour tous

Raphaël Glucksmann retient également 62 ans comme âge légal et exclut un retour général à 60 ans. Il souhaite renforcer la prise en compte de la pénibilité et maintient son attachement au système par répartition. Jérôme Guedj adopte une approche différente : il veut que les conditions de départ soient davantage négociées selon les branches et les métiers, afin de tenir compte des différences de pénibilité.

Guedj ne ferme pas totalement la porte à une capitalisation collective complémentaire, mais refuse qu’elle remplace le système par répartition. Ségolène Royal insiste davantage sur la nécessité de rétablir une plus grande justice fiscale avant de demander de nouveaux efforts aux retraités.