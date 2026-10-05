Carburants : Dominique de Villepin propose d’encadrer le litre entre 1,75 et 2,50 euros

Dominique de Villepin propose d'encadrer le prix des carburants entre 1,75 et 2,50 euros le litre, avec intervention fiscale de l'État en cas de dépassement. Il aborde également la crise lycéenne, soulignant l'importance du dialogue, tout en critiquant les stratégies de recherche de coupables. Enfin, il attire l'attention sur la pression des marchés sur les finances publiques.

Dominique de Villepin remet sa proposition d’encadrement du prix des carburants au centre du débat économique. Invité dimanche du Grand Oral sur BFMTV, l’ancien Premier ministre défend une bande de fluctuation comprise entre 1,75 et 2,50 euros le litre, avec intervention fiscale de l’État lorsque ces limites sont franchies.

Le mécanisme proposé fonctionnerait dans les deux sens. Lorsque les prix dépasseraient 2,50 euros, l’État diminuerait ou supprimerait une partie de la fiscalité afin de maintenir le prix sous ce plafond. Lorsque les cours redescendraient fortement, les taxes pourraient être relevées afin de compenser les pertes précédentes. Dominique de Villepin présente donc le dispositif comme un système de lissage dans le temps plutôt que comme une baisse permanente de la fiscalité.

Sur les lycées, Villepin met en garde contre les « boucs émissaires »

L’ancien Premier ministre s’est également exprimé sur la crise lycéenne. Il reconnaît que le mouvement est « ici ou là pris en otage par un certain nombre de groupuscules », mais critique la stratégie consistant à rechercher prioritairement des responsables politiques. « Un gouvernement ne doit pas céder à la tentation de chercher un bouc émissaire », estime-t-il, appelant plutôt au dialogue et à des réponses concrètes aux difficultés des élèves.

Dominique de Villepin a également pris ses distances avec la proposition de « grande coalition » avancée par Gabriel Attal. Interrogé sur sa participation éventuelle, il critique notamment l’évolution du centre et son manque, selon lui, d’identité politique propre.

Enfin, sur les messages antisémites attribués à Jordan Bardella, Villepin s’est dit « un peu surpris qu’on s’étonne » qu’un haut responsable du RN puisse être accusé de tels propos. Jordan Bardella continue de nier en être l’auteur et leur attribution n’a pas été tranchée judiciairement. L’ancien Premier ministre a parallèlement alerté sur la situation des finances publiques, estimant que la pression des marchés pourrait devenir un enjeu de souveraineté dans les prochains mois.