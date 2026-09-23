Carburants : Florence Portelli juge « dangereuse » une proposition de Bruno Retailleau

La vice-présidente des Républicains, Florence Portelli, exprime des réserves à l'égard de la proposition de Bruno Retailleau visant à supprimer les certificats d'économies d'énergie pour réduire le coût des carburants. Bien qu'elle reconnaisse certains avantages, elle alerte sur les risques pour la transition écologique, soulignant ainsi une divergence au sein du parti.

Une divergence apparaît au sein même de la direction des Républicains sur la réponse à apporter à la flambée des carburants. Invitée ce mardi matin de « Bonjour ! La Matinale TF1 », Florence Portelli, vice-présidente de LR, a pris ses distances avec la proposition de Bruno Retailleau visant à supprimer les certificats d’économies d’énergie, les CEE.

Le candidat LR à la présidentielle défend cette mesure afin de réduire immédiatement le coût supporté par les automobilistes. Il estime que la suppression de ces certificats permettrait une baisse de 15 à 17 centimes par litre, soit environ 8,50 euros sur un plein de 50 litres.

« L’écologie est fondamentale »

Florence Portelli reconnaît un avantage à la proposition : le dispositif pourrait être supprimé sans créer directement une nouvelle dépense budgétaire pour l’État. Mais elle met en garde contre ses conséquences. « C’est une idée partiellement bonne, mais que je pense dangereuse », a-t-elle déclaré sur TF1.

La vice-présidente de LR rappelle que les CEE financent notamment les pompes à chaleur, certains travaux de rénovation énergétique ou encore des dispositifs favorisant les véhicules électriques. « La transition écologique est fondamentale. À droite, nous devons aussi défendre cela », a-t-elle affirmé.

Le désaccord ne constitue pas une rupture avec Bruno Retailleau, mais il montre que certaines propositions économiques du candidat ne font pas encore consensus au sein de son propre parti. La question est désormais de savoir si le projet sera modifié ou maintenu tel quel dans son programme présidentiel.