POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : François Bayrou propose une primaire du centre autour du 15 janvier

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Présidentielle 2027 : François Bayrou propose une primaire du centre autour du 15 janvier
Présidentielle 2027 : François Bayrou propose une primaire du centre autour du 15 janvier

François Bayrou précise son projet de primaire destinée à désigner un candidat commun du centre et de ses alliés. En clôture de l’université de rentrée du MoDem à L’Isle-sur-la-Sorgue ce dimanche, l’ancien Premier ministre a proposé un calendrier allant d’un dépôt des candidatures avant la fin octobre jusqu’à la désignation d’un vainqueur au début du mois de février.

Pour participer, les candidats devraient réunir le parrainage de dix parlementaires avant la fin octobre. Novembre et décembre seraient ensuite consacrés à une campagne comportant débats télévisés et meetings. François Bayrou propose un premier tour « peut-être vers le 15 janvier », organisé par internet, suivi d’un second tour quinze jours plus tard.

Philippe et Attal directement interpellés

L’objectif affiché est de disposer début février d’un « candidat unique » allant des sociaux-démocrates à une partie de la droite. Bayrou a directement interpellé Édouard Philippe et Gabriel Attal, dont le premier refuse jusqu’ici l’idée d’une primaire tandis que le second ne s’est pas engagé dans le dispositif proposé par le MoDem.

« Qu’est-ce que vous craignez ? Où est le problème ? », leur a-t-il lancé, estimant qu’une victoire à cette primaire donnerait au vainqueur une légitimité supplémentaire. Thierry Breton s’est montré parmi les personnalités les plus réceptives à l’idée au cours du week-end.

Ce calendrier reste toutefois celui proposé par François Bayrou : aucun accord global entre les différentes candidatures du bloc central n’a été conclu à ce stade.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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