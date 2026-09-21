POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Gabriel Attal confirme qu’il y aura « bien sûr » un bulletin à son nom

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Présidentielle 2027 : Gabriel Attal confirme qu’il y aura « bien sûr » un bulletin à son nom
Présidentielle 2027 : Gabriel Attal confirme qu’il y aura « bien sûr » un bulletin à son nom

Gabriel Attal ne laisse plus de doute sur ses intentions pour 2027. Invité ce dimanche de « Franc-jeu », l’émission politique présentée par Benjamin Duhamel sur France 2 et France Inter, le secrétaire général de Renaissance a répondu « bien sûr » lorsqu’on lui a demandé si les électeurs trouveraient un bulletin « Gabriel Attal » lors de l’élection présidentielle d’avril prochain.

L’ancien Premier ministre assume donc désormais clairement sa volonté d’aller jusqu’au scrutin, alors que plusieurs candidatures se disputent l’ancien espace présidentiel. Interrogé sur son retard actuel face à Édouard Philippe, Gabriel Attal a souligné que le patron d’Horizons était engagé dans la course depuis beaucoup plus longtemps que lui et s’est dit convaincu que « le rassemblement se fera » derrière son projet.

La campagne Attal se structure

Cette déclaration intervient au moment où son dispositif de campagne commence à se préciser. Selon les informations publiées dimanche, l’ancienne ministre Agnès Pannier-Runacher et le député Paul Midy doivent notamment prendre des responsabilités importantes dans l’élaboration de son programme.

Gabriel Attal a également profité de « Franc-jeu » pour débattre avec Marion Maréchal en fin d’émission. Immigration, Europe et bilan du macronisme ont notamment opposé les deux responsables. L’émission inaugure ainsi un format dans lequel le candidat invité est confronté directement à une personnalité venue défendre une ligne politique concurrente.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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