POLITIQUE Présidentielle 2027

Attal, Philippe, Bayrou : trois stratégies concurrentes pour rassembler le centre avant 2027

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Attal, Philippe, Bayrou : trois stratégies concurrentes pour rassembler le centre avant 2027
Attal, Philippe, Bayrou : trois stratégies concurrentes pour rassembler le centre avant 2027

Les trois anciens Premier ministre d’Emmanuel Macron parlent de rassemblement, mais chacun propose sa propre méthode. À sept mois de la présidentielle, Gabriel Attal, Édouard Philippe et François Bayrou défendent trois stratégies différentes pour organiser l’espace politique allant du centre à la droite modérée, alors qu’aucun mécanisme commun de départage n’a encore été arrêté.

Gabriel Attal avance en candidat autonome. Le patron de Renaissance a déjà installé sa propre équipe de campagne, avec Franck Riester, Fanny Anor et Maxime Cordier à sa direction, et continue de structurer son dispositif autour de Renaissance. Il se montre réservé sur les initiatives qui placeraient un autre candidat en position d’organiser lui-même le rassemblement.

Philippe veut réunir la droite et le centre en novembre

Édouard Philippe défend de son côté une rencontre des différentes familles de la droite et du centre au début du mois de novembre. Le candidat Horizons veut y discuter des convergences programmatiques mais aussi préparer les élections législatives qui suivront la présidentielle. Il revendique depuis plusieurs mois l’idée d’une confédération ou d’un rapprochement allant du MoDem jusqu’à une partie de LR.

François Bayrou pousse une troisième solution : une primaire beaucoup plus large du « grand fleuve central ». Le président du MoDem veut permettre aux candidats réunissant au moins dix parrainages parlementaires de participer à une campagne en novembre et décembre, avant un premier tour en ligne autour du 15 janvier et un second au début du mois de février.

Le problème est que ces trois méthodes ne convergent pas. Édouard Philippe reste hostile à une primaire telle que la propose Bayrou, tandis que Gabriel Attal n’entend pas se placer immédiatement derrière la démarche du maire du Havre. Derrière les appels répétés à l’unité, la question centrale demeure donc entière : qui sera légitime pour organiser le rassemblement et selon quelles règles ?

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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