Zelensky et Trump s’accordent sur un objectif : mettre fin à la guerre avant l’hiver

Lors de l'Assemblée générale de l'ONU, Zelensky et Trump annoncent leur volonté commune d'instaurer un cessez-le-feu avec la Russie avant l'hiver. Ils discutent d'un moratoire sur les frappes énergétiques mutuelles et de l'importance des missiles intercepteurs Patriot pour protéger l'Ukraine, appelant également Pékin à influencer Moscou vers la paix.

En marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé mardi que Kiev et Washington partageaient la même ambition : obtenir un cessez-le-feu avec la Russie avant la saison froide. Les deux dirigeants ont également évoqué un possible moratoire sur les frappes visant les infrastructures énergétiques.

C’est en quelques mots publiés dans un communiqué, mardi 22 septembre, que Volodymyr Zelensky a résumé l’état d’esprit de sa rencontre avec Donald Trump à New York : « Les États-Unis comme l’Ukraine veulent voir cette guerre absurde menée par la Russie prendre fin avant l’hiver. » Une formulation volontariste, qui traduit une convergence de vues entre les deux chefs d’État sur l’urgence d’une sortie du conflit, sans pour autant préciser les voies concrètes d’un tel scénario.

Les deux présidents ont discuté, selon Zelensky, de « mesures de désescalade susceptibles d’ouvrir la voie à la diplomatie ». Le dirigeant ukrainien s’est dit « reconnaissant » envers Washington pour ses efforts visant à contraindre Moscou à s’engager dans un processus de négociation, « quelle qu’en soit la forme ».

Lors d’une conférence de presse tenue en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, Zelensky a détaillé une proposition concrète soumise à Trump : un moratoire réciproque sur les frappes contre les infrastructures énergétiques. Kiev se dit prêt à cesser ses attaques sur les sites énergétiques russes, à condition que Moscou renonce de son côté à bombarder les réseaux d’électricité, de chauffage et d’approvisionnement en eau ukrainiens. « Nous sommes prêts pour un moratoire », a affirmé le président ukrainien, tout en reconnaissant ne pas savoir si la Russie était disposée à accepter une telle réciprocité.

Cette proposition s’inscrit dans une pression internationale croissante pour mettre fin aux frappes mutuelles sur les infrastructures civiles, dont les répercussions sur les prix de l’énergie se font sentir bien au-delà des frontières du conflit.

Zelensky a par ailleurs demandé à Trump d’aborder le dossier ukrainien lors de sa rencontre prévue le lendemain avec le président chinois Xi Jinping. « Nous pensons que, s’il engage aussi le président Xi, celui-ci a de l’influence sur Poutine », a-t-il déclaré, appelant Pékin à peser sur Moscou pour favoriser une issue diplomatique.

Sur le plan militaire, le président ukrainien a réaffirmé l’importance stratégique des missiles intercepteurs Patriot, fabriqués aux États-Unis. Il a salué la poursuite des discussions entre les équipes des deux pays sur le lancement d’une production de ces systèmes directement en Ukraine, seuls capables, selon lui, de contrer les missiles balistiques russes volant à grande vitesse. « C’est cela qui contribuera à protéger des vies, si la Russie refuse les négociations et continue de parier sur la terreur par missiles balistiques », a-t-il averti.