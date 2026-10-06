Parcoursup, LBD, vote à 16 ans : Dominique de Villepin et François Ruffin affichent leurs convergences

C’est un rapprochement inattendu sur les questions de jeunesse. Dominique de Villepin et François Ruffin se sont retrouvés lundi soir aux côtés de représentants lycéens et ont affiché plusieurs positions communes : suppression de Parcoursup, interdiction du LBD dans les manifestations, renforcement des moyens de l’Éducation nationale et droit de vote dès 16 ans.

L’ancien Premier ministre de Jacques Chirac et le député de la Somme viennent pourtant d’horizons politiques très différents. Leur rencontre intervient en pleine crise lycéenne, alors que les revendications sur les moyens accordés aux établissements se mêlent désormais à un débat national sur le maintien de l’ordre.

Ruffin évoque un « minimum commun »

Sur l’éducation, les deux responsables réclament davantage de moyens et souhaitent engager un programme de rénovation des établissements scolaires. Ils se retrouvent surtout sur une mesure particulièrement symbolique : la suppression de Parcoursup, la plateforme d’orientation vers l’enseignement supérieur.

Villepin et Ruffin demandent également que les lanceurs de balles de défense ne soient plus utilisés lors des manifestations. Cette position intervient après plusieurs journées marquées par des affrontements entre jeunes et forces de l’ordre et au lendemain de la grave blessure d’un lycéen à Lens, dont les circonstances font toujours l’objet d’une enquête.

Enfin, les deux hommes défendent l’abaissement du droit de vote à 16 ans. François Ruffin parle d’un « minimum commun » trouvé entre eux.