«Je préparais les JO, pas une campagne» : Teddy Riner répond à la polémique sur sa couverture de Paris Match

Teddy Riner clarifie la polémique liée à sa couverture de Paris Match, affirmant que la photo torse nu dans un drapeau français a été prise en mai 2024, avant son engagement politique. Il souligne qu'elle ne reflète pas ses intentions électorales, alors que des critiques, dont celle de Valérie Trierweiler, émergent sur les réseaux sociaux.

Teddy Riner a décidé de prendre la parole ce jeudi soir après la polémique provoquée par sa couverture de Paris Match, sur laquelle il apparaît torse nu, enveloppé dans un drapeau français. À 19 heures, le candidat à l’élection présidentielle de 2027 a publié un message sur X pour rappeler que cette photographie avait été prise en mai 2024, bien avant son entrée en politique. Une précision qu’Entrevue avait déjà apportée dès son premier article consacré à cette couverture, publié ce jeudi matin. Le champion olympique entend ainsi dissocier cette ancienne séance photo de son actuelle campagne présidentielle.

Teddy Riner met les choses au clair : « Je préparais les JO, pas une campagne »

Dans un message publié sur son compte X, Teddy Riner est revenu sur les circonstances de cette photographie, utilisée par Paris Match pour illustrer son dossier consacré à sa candidature à l’Élysée. Le judoka a tenu à rappeler que le cliché avait été réalisé à une époque où ses préoccupations étaient exclusivement sportives : « Cette photo date de mai 2024. Je préparais les JO, pas une campagne. Une image raconte toujours une histoire, mais pas forcément la bonne. La mienne, je préfère l’écrire avec vous, sur le terrain. »

Par cette déclaration, le quintuple champion olympique rappelle qu’il n’avait pas posé pour une campagne électorale. Il ne critique pas directement Paris Match et ne cite aucune des personnalités ayant commenté sa couverture. Son message constitue avant tout une clarification sur le contexte de cette photographie, devenue un sujet de polémique politique.

Une information qu’Entrevue avait déjà précisée dès ce jeudi matin

Dès 10 heures ce jeudi, dans son premier article consacré à la couverture de Paris Match, Entrevue avait expressément indiqué que le portrait ne datait pas de 2026, mais de mai 2024.

La photographie avait été réalisée par Vincent Capman dans la palmeraie de Marrakech, au Maroc, quelques jours avant une compétition de judo remportée par Teddy Riner. Le sportif préparait alors les Jeux olympiques de Paris, au cours desquels il allait décrocher deux nouvelles médailles d’or.

C’est donc une photographie vieille de deux ans et demi que Paris Match a choisi de réutiliser pour illustrer son numéro consacré à la candidature présidentielle du judoka. L’hebdomadaire avait d’ailleurs précisé à l’intérieur de son magazine que le cliché remontait à mai 2024. Contrairement à ce que pouvait laisser supposer la couverture, Teddy Riner n’avait donc pas spécialement posé torse nu dans le drapeau français pour promouvoir sa candidature à l’Élysée.

Valérie Trierweiler avait violemment critiqué la couverture avant de faire marche arrière

La couverture de Paris Match, titrée Un colosse en campagne, a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Parmi les plus virulentes figurait celle de Valérie Trierweiler, ancienne compagne de François Hollande et ancienne journaliste de l’hebdomadaire.

Sur X, elle s’était emportée contre la photographie : « Quelqu’un lui a dit que la présidentielle n’était pas le concours pour mister France ? Quelle erreur ! Quel rabaissement de la politique. »

Mais l’ancienne Première dame avait ensuite fait marche arrière en découvrant que la photographie datait de 2024. Dans une seconde publication, elle avait écrit : « Si cette photo est ancienne et sans son autorisation, je retire ce tweet. »

Cette rétractation restait néanmoins conditionnelle, Valérie Trierweiler souhaitant également savoir si le candidat avait autorisé la réutilisation du cliché. Dans sa publication de ce jeudi soir, Teddy Riner ne répond pas à cette question et ne fait aucune référence directe à l’ancienne Première dame.

Une nouvelle polémique dans les premiers jours de sa campagne présidentielle

Officiellement candidat depuis le 9 novembre, Teddy Riner connaît des débuts de campagne particulièrement exposés. Après avoir pris ses distances avec Emmanuel Macron, dont il avait qualifié les félicitations de « baiser empoisonné », le champion a également dû faire face à la suspension de plusieurs partenariats, notamment sa mission d’ambassadeur auprès de l’UNICEF France.

La couverture de Paris Match a ajouté une nouvelle polémique à cette entrée en politique. Son message de ce jeudi soir apporte toutefois une précision essentielle : la photographie à l’origine des réactions a été prise près de trente mois avant l’annonce de sa candidature à la présidentielle de 2027. Reste une question à laquelle Teddy Riner n’a pas répondu : avait-il donné son accord pour que cet ancien portrait soit utilisé en couverture du magazine dans un contexte politique ?