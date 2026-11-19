« Si mon parti le rejoint, je quitterai Les Écologistes. » Dans Le Monde du jeudi 19 novembre, Jérémie Iordanoff annonce ce qu’il fera si son mouvement soutient Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Le député de l’Isère exclut de faire campagne pour le candidat insoumis et juge cette stratégie perdante pour la gauche.

L’élu reproche aussi à Marine Tondelier d’avoir parlé au nom du parti. Mercredi soir sur France 2, la secrétaire nationale a présenté les écologistes comme prêts à travailler à une coalition autour de Jean-Luc Mélenchon. Or, dans les fédérations, les militants débattent encore de la candidature qu’ils souhaitent défendre. C’est ce décalage entre la parole de leur dirigeante et le calendrier du vote que conteste le député.

Les militants voteront du 10 au 13 décembre

Le conseil fédéral doit arrêter le 26 novembre les options qui seront soumises aux adhérents. Trois pistes sont en discussion. Les Écologistes peuvent maintenir la candidature de Marine Tondelier, soutenir Jean-Luc Mélenchon ou se tourner vers Raphaël Glucksmann. Les militants seront appelés à classer les options retenues par ordre de préférence.

Jérémie Iordanoff, qui se dit plus proche de Raphaël Glucksmann, veut que son parti défende un candidat résolument pro-européen. Il fait de la politique internationale un critère décisif pour 2027. Son départ dépendra donc du choix des adhérents, attendu le 13 décembre.