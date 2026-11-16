Présidentielle 2027 : François Hollande entretient le suspense sur son retour dans la course à l’Élysée

François Hollande entretient le suspense concernant une éventuelle candidature à la présidentielle de 2027, tout en appelant à un rassemblement des forces démocratiques face aux défis actuels. Son rôle dans cette élection reste flou, bien qu'il préconise une mobilisation collective pour éviter la dispersion des candidatures de gauche.

À quelques mois de l’élection présidentielle de 2027, François Hollande continue de laisser planer le doute sur ses intentions. Invité dimanche 15 novembre de l’émission « Sphere5 » sur YouTube, l’ancien président de la République a qualifié le prochain scrutin de « plus important de ma vie ». Sans annoncer sa candidature, il appelle à un rassemblement des forces démocratiques face aux défis politiques, économiques et internationaux auxquels la France est confrontée.

François Hollande n’a toujours pas décidé publiquement s’il tenterait de revenir à l’Élysée en 2027. Lors d’un entretien diffusé dimanche sur YouTube, l’ancien chef de l’État a insisté sur l’importance particulière qu’il accorde à cette élection présidentielle. « Je vais parler en tant qu’homme, en tant que citoyen, pas en tant que candidat potentiel ou en tant qu’ancien président », a-t-il déclaré, avant d’affirmer que le prochain scrutin serait le plus important de son existence. Une déclaration qui intervient alors que plusieurs personnalités de gauche réfléchissent à leur stratégie pour succéder à Emmanuel Macron.

Pour justifier cette position, François Hollande évoque les tensions internationales, les guerres en cours, le réchauffement climatique et la progression des mouvements populistes et extrémistes. Selon lui, l’enjeu dépasse les rivalités partisanes traditionnelles et concerne directement l’avenir du pays. L’ancien président estime que les responsables politiques devront faire preuve de responsabilité pour éviter une nouvelle fragmentation du paysage électoral. Il refuse cependant de préciser s’il entend lui-même porter une candidature ou soutenir une autre personnalité.

Une candidature toujours possible, mais aucune annonce officielle

Depuis plusieurs mois, François Hollande multiplie les interventions publiques et présente ses propositions pour l’avenir de la France. Dans son dernier ouvrage, il a notamment détaillé une centaine de mesures destinées à favoriser le rassemblement et à répondre aux difficultés du pays. Redevenu député de Corrèze en 2024, l’ancien président socialiste cherche à peser sur les orientations de son camp. Interrogé sur son rôle dans la prochaine présidentielle, il s’est contenté d’une formule : « L’homme politique fera quelque chose », sans préciser la nature de cet engagement.

Cette prudence rappelle sa position exprimée au cours des derniers mois. François Hollande avait déjà indiqué qu’il prendrait une décision concernant son avenir politique en décembre 2026, après avoir observé l’évolution des rapports de force. Il avait également écarté sa participation à la primaire organisée par une partie de la gauche, estimant qu’une telle procédure ne constituait pas nécessairement la meilleure méthode pour parvenir à un rassemblement. Son éventuelle candidature dépend donc encore d’arbitrages politiques qui n’ont pas été rendus publics.

La question du rassemblement au cœur de la stratégie

François Hollande défend l’idée d’une mobilisation collective des forces démocratiques afin d’éviter une dispersion des candidatures. L’ancien chef de l’État estime que les responsables politiques partageant certaines orientations doivent être capables de dépasser leurs désaccords pour proposer une alternative commune. Cette ambition se heurte toutefois aux différences de programmes et de stratégies entre les formations de gauche, notamment sur les questions économiques, sociales et institutionnelles.

Président de la République de 2012 à 2017, François Hollande avait renoncé à briguer un second mandat à l’issue de son quinquennat, dans un contexte de forte impopularité. Près de dix ans plus tard, son retour dans le débat présidentiel constitue une situation politique particulière. S’il décidait de se présenter, il chercherait à redevenir chef de l’État après avoir quitté l’Élysée en 2017. Pour l’heure, aucune annonce officielle ne permet de confirmer un tel scénario. Les prochaines semaines devraient donc être déterminantes pour connaître la place qu’il entend occuper dans la campagne de 2027.