Présidentielle 2027 : Lisnard progresse jusqu’à 10,5 %, Philippe et Glucksmann reculent dans un nouveau sondage

Le sondage Elabe révèle un intérêt croissant pour David Lisnard, dont les intentions de vote atteignent 10,5 %, surpassant Bruno Retailleau. Parallèlement, Édouard Philippe et Raphaël Glucksmann enregistrent des baisses significatives. Teddy Riner commence également à se faire une place, crédité de 4,5 % des votes, tandis que des discussions autour d'une primaire se multiplient.

Le nouveau sondage Elabe réalisé pour BFMTV et La Tribune dimanche, publié samedi 14 novembre, confirme les changements observés dans les intentions de vote pour la présidentielle de 2027. Marine Le Pen recueille entre 31 et 33 % selon les configurations testées, tandis que Jean-Luc Mélenchon atteint de 17 à 18,5 %, en progression de 1,5 à 2 points. Mais l’une des évolutions importantes concerne David Lisnard. Le maire de Cannes et président de Nouvelle Énergie est désormais crédité de 8 à 10,5 % des intentions de vote, soit une progression pouvant atteindre quatre points par rapport à la précédente enquête. Dans les hypothèses où les deux hommes sont présents, David Lisnard devance Bruno Retailleau, pourtant président des Républicains. Une évolution qui intervient précisément au moment où les candidats de la droite et du centre tentent de s’accorder sur l’organisation d’une primaire.

Édouard Philippe enregistre, de son côté, un recul de 1,5 point dans les configurations comparables. L’ancien Premier ministre atteint 15 % lorsqu’il est testé sans Gabriel Attal ni David Lisnard, mais descend à 12 % lorsque le président de Renaissance est également candidat et à 13 % lorsque David Lisnard se présente sans Attal. Dans l’hypothèse réunissant le plus grand nombre de personnalités, il tombe à 9,5 %. Raphaël Glucksmann recule également de 2 à 2,5 points et recueille généralement entre 13 et 14 %, avec un niveau plus faible dans une configuration particulière. Ces résultats illustrent les effets de la dispersion des candidatures, sans permettre de conclure qu’un candidat bénéficierait automatiquement du retrait de ses concurrents. Les reports de voix ne sont jamais mécaniques.

Teddy Riner atteint 4,5 %, devant Attal et Retailleau dans une configuration

Le sondage mesure également les premiers effets de l’entrée en campagne de Teddy Riner. Le quintuple champion olympique, candidat depuis lundi, recueille 4,5 % des intentions de vote dans le scénario comportant le plus grand nombre de prétendants. Il devance alors Gabriel Attal et Bruno Retailleau, tous deux crédités de 4 % dans cette même hypothèse. Ce chiffre constitue une mesure différente des 22 % de personnes se déclarant prêtes à envisager de voter pour lui dans une autre enquête publiée cette semaine. Il se distingue également des 2 % obtenus dans le sondage Cluster17, qui reposait sur une liste de candidats et une méthode différentes. Les résultats d’Elabe donnent ainsi une nouvelle indication sur les premières intentions de vote en faveur du judoka, sans permettre de mesurer une évolution fiable d’un institut à l’autre.

Réalisée les 12 et 13 novembre auprès de 1 500 personnes représentatives de la population française adulte, cette enquête comporte une marge d’incertitude comprise entre 1,1 et 3,1 points selon les résultats. Les différences entre certaines candidatures doivent donc être interprétées avec prudence. Le sondage intervient dans un contexte d’intenses discussions sur une éventuelle primaire, alors que Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard préparent une réunion de leurs équipes le 17 novembre et que Gérard Larcher souhaite réunir les quatre principaux candidats du centre et de la droite.