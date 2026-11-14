Rugby : le XV de France fait tomber les champions du monde sud-africains (21-19) au terme d’un combat exceptionnel

Le XV de France remporte une victoire historique contre l'Afrique du Sud (21-19) au Stade de France, mettant fin à une longue série de défaites face aux champions du monde. Après une première mi-temps maîtrisée, les Bleus résistent aux assauts sud-africains en seconde période, consolidant leur position en tête du Championnat des nations.

Le XV de France a réalisé un immense exploit vendredi soir au Stade de France en battant l’Afrique du Sud (21-19), double championne du monde en titre, lors de la cinquième journée du Championnat des nations. Après une première période remarquable, les hommes de Fabien Galthié ont résisté pendant quarante minutes aux assauts des Springboks pour décrocher une victoire de prestige. Antoine Dupont et ses coéquipiers ont notamment inscrit trois essais avant la pause, avant de défendre leur avantage jusqu’aux dernières secondes.

Cette victoire met fin à une longue période de domination sud-africaine dans les confrontations entre les deux nations. Les Bleus n’avaient plus battu les Springboks au Stade de France depuis 2005. Ils prennent également une option sérieuse sur une qualification pour la finale du Championnat des nations, prévue le 29 novembre à Twickenham.

Trois essais en première période : les Bleus assomment les champions du monde

La France entame la rencontre avec une détermination remarquable. Malgré plusieurs absences importantes, notamment celle de Romain Ntamack, les Tricolores prennent rapidement l’ascendant sur leurs adversaires. À la 15e minute, Aaron Grandidier-Nkanang ouvre le score en concluant une offensive française. Maxime Lucu transforme et permet aux Bleus de mener 7-0.

À la 24e minute, Théo Attissogbe profite d’un ballon dévié involontairement par la tête de Kalvin Gourgues pour inscrire le deuxième essai français. Lucu transforme à nouveau et porte le score à 14-0. Les Sud-Africains réagissent à la 30e minute grâce à Jan-Hendrik Wessels, qui conclut un ballon porté puissant.

Mais la réponse française est immédiate. Deux minutes plus tard, Antoine Dupont adresse un coup de pied parfaitement dosé à Louis Bielle-Biarrey, qui file inscrire le troisième essai des Bleus. Avec trois transformations réussies par Maxime Lucu, la France mène 21-7 à la pause.

Une deuxième période irrespirable face à la puissance sud-africaine

Au retour des vestiaires, les Springboks imposent progressivement leur puissance physique. Les Français subissent de longues phases de pression, notamment en mêlée fermée, et peinent à sortir de leur camp. À la 51e minute, Cobus Reinach inscrit un deuxième essai sud-africain, transformé par Sacha Feinberg-Mngomezulu. L’écart se réduit à sept points (21-14).

La rencontre devient particulièrement tendue. Les Sud-Africains sont sanctionnés d’un carton rouge contre Jasper Wiese pour un déblayage dangereux sur Kalvin Gourgues. Mais les Français écopent également de plusieurs cartons jaunes, notamment Maxime Lucu, Aaron Grandidier-Nkanang et Régis Montagne.

À la 72e minute, Malcolm Marx inscrit un troisième essai sud-africain après un ballon porté. Le score passe à 21-19. Manie Libbok manque cependant la transformation qui aurait permis aux Springboks d’égaliser.

Les huit dernières minutes sont étouffantes. Les champions du monde multiplient les offensives, mais la défense française résiste. Antoine Dupont réalise notamment un sauvetage décisif dans son en-but, tandis que Louis Bielle-Biarrey effectue un plaquage déterminant sur l’une des dernières actions. Le score ne bouge plus.

Antoine Dupont décisif, Louis Bielle-Biarrey encore déterminant

Aligné avec le numéro 10 en raison des nombreuses blessures à l’ouverture, Antoine Dupont a joué un rôle essentiel dans l’animation offensive française. Le capitaine des Bleus a participé à la construction des essais et multiplié les interventions défensives dans les moments les plus difficiles.

Louis Bielle-Biarrey a également confirmé son efficacité internationale. Auteur du troisième essai français, l’ailier bordelais porte désormais son total à 30 essais en 29 sélections. Sa contribution défensive en fin de rencontre a été tout aussi importante que sa réalisation offensive.

À l’issue de la rencontre, Fabien Galthié a salué l’engagement de ses joueurs : « Les joueurs ont été admirables ! » Le sélectionneur français a également souligné la force du collectif et le soutien du public du Stade de France.

Une victoire qui rapproche la France de la finale du Championnat des nations

Avec ce succès, la France remporte sa quatrième rencontre consécutive dans le Championnat des nations et consolide sa première place dans la poule de l’hémisphère Nord. Les Tricolores comptent désormais 21 points, soit six longueurs d’avance sur l’Angleterre et l’Irlande avant leurs rencontres de ce samedi.

Les hommes de Fabien Galthié ont désormais leur destin en main. Une victoire avec le bonus offensif contre l’Argentine, le samedi 21 novembre au Stade de France, leur garantirait une place en finale, indépendamment des autres résultats.

La finale est programmée le dimanche 29 novembre à Twickenham, en Angleterre. La France pourrait y retrouver l’Afrique du Sud ou la Nouvelle-Zélande, selon le classement définitif de la poule de l’hémisphère Sud.

En attendant, les Bleus ont signé leur première victoire contre les Springboks depuis novembre 2022, après leur élimination en quart de finale de la Coupe du monde 2023 face à cette même équipe. Cette fois, au Stade de France, les Français ont eu le dernier mot.