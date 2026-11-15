Bruno Retailleau expose son projet pour 2027, axé sur une droite de rupture. Il propose la suppression du droit du sol, des aides sociales plafonnées, et la retraite à taux plein à 65 ans. Son programme inclut également des réformes sur l'immigration, le logement et l'éducation, visant à modifier profondément le modèle social français.

Bruno Retailleau entend défendre une droite de rupture sur l’immigration comme sur le modèle social. Dans le programme présenté sur son site de campagne, le candidat des Républicains propose de supprimer le droit du sol, de rendre l’immigration familiale exceptionnelle et de limiter strictement l’immigration de travail. Les étudiants étrangers seraient également concernés : il souhaite diviser par deux les nouvelles arrivées et mettre fin au titre de séjour dès le premier redoublement. L’accès des étrangers aux prestations sociales serait conditionné à cinq années de séjour régulier et de travail en France. Pour les personnes en situation irrégulière, le candidat veut faire du départ forcé la règle et ouvrir des centres de retour dans des pays tiers. Il prévoit aussi la suppression de l’aide médicale de l’État. Son livret précise toutefois que les urgences vitales, la prévention des épidémies et les soins aux enfants resteraient pris en charge : le dispositif envisagé ne se limiterait donc pas aux seules situations mettant immédiatement la vie en danger.

Sur le pouvoir d’achat, Bruno Retailleau promet de mieux rémunérer le travail en réduisant les prélèvements. Il propose une baisse annuelle de 30 milliards d’euros des cotisations, répartie entre salariés et entreprises, avec un gain estimé par son équipe à environ 500 euros nets par an pour un salarié rémunéré au salaire médian. Les heures supplémentaires seraient entièrement exonérées de cotisations sociales. En contrepartie, le candidat veut revoir les conditions d’accès à plusieurs prestations : les aides non contributives seraient plafonnées à 70 % du Smic net par adulte, hors dispositifs liés au handicap, à la dépendance et à la vieillesse. Les pensions de retraite et l’assurance chômage ne seraient pas incluses dans ce plafond. Le RSA, la prime d’activité et l’allocation de solidarité spécifique seraient remplacés par un « revenu d’incitation à l’activité », comprenant un socle de 300 euros mensuels sans revenu, complétable notamment par 250 euros en cas de formation ou de recherche d’emploi. Le projet prévoit également de raccourcir l’indemnisation du chômage, d’en plafonner les montants et d’y mettre fin après le refus d’une troisième offre raisonnable d’emploi.

Retraites et famille : un taux plein à 65 ans, 240 euros par enfant

Pour les retraites, le candidat distingue l’âge auquel il serait possible de partir de celui garantissant l’absence de décote. Le départ serait ouvert dès 63 ans, mais avec une réduction de la pension d’environ 7 % par année d’anticipation avant 65 ans. À cet âge, le taux plein serait garanti, sans attendre 67 ans, tandis que le montant de la pension resterait lié à la durée cotisée. Bruno Retailleau souhaite parallèlement créer un capital individuel de retraite pour chaque salarié, en complément du système par répartition. La politique familiale serait, elle aussi, profondément réorganisée : un revenu de 240 euros par mois et par enfant mineur remplacerait plusieurs dispositifs existants, dont les allocations familiales et le quotient familial. Cette somme serait portée à 480 euros pour le troisième enfant. Le versement resterait soumis à des conditions de résidence régulière et d’activité professionnelle depuis au moins cinq ans. Enfin, un congé facultatif permettrait à l’un des parents de rester auprès de l’enfant jusqu’à ses six mois, avec une indemnisation de 70 % de la rémunération antérieure, dans la limite du plafond prévu.

Le même souci de modifier les règles existantes traverse les autres volets du programme. Dans le logement, Bruno Retailleau veut supprimer l’encadrement des loyers et les interdictions de location fondées sur le diagnostic de performance énergétique, tout en maintenant ce dernier comme outil d’information obligatoire. Il souhaite faciliter l’exécution des expulsions pour squat ou impayés, donner la priorité aux actifs et aux familles dans le logement social et permettre aux locataires HLM d’acheter leur habitation. À l’école, il défend le rétablissement des notes chiffrées, la fin du collège unique, des internats disciplinaires et la création de 1 000 écoles publiques autonomes. En agriculture, il propose de supprimer l’Office français de la biodiversité ainsi que les subventions aux associations organisant, selon ses termes, l’« agribashing » ou des actions d’entrave. Le candidat entend enfin soumettre à référendum la suppression du principe de précaution, élargir le recours au référendum à l’ensemble des matières législatives et inscrire dans la Constitution le droit à la sécurité ainsi que les racines judéo-chrétiennes de la France. Il veut également y préciser la portée de la laïcité. Un programme qui ne repose donc pas seulement sur des arbitrages budgétaires : plusieurs de ses engagements supposent de modifier les règles constitutionnelles elles-mêmes.