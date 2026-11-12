POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Fabien Roussel vise 500 000 recrutements dans les services publics et une hausse immédiate de 10 % des salaires des fonctionnaires

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Présidentielle 2027 : Fabien Roussel vise 500 000 recrutements dans les services publics et une hausse immédiate de 10 % des salaires des fonctionnaires
Présidentielle 2027 : Fabien Roussel vise 500 000 recrutements dans les services publics et une hausse immédiate de 10 % des salaires des fonctionnaires

Fabien Roussel veut placer le recrutement et la rémunération des agents publics au cœur de son programme présidentiel. Invité ce jeudi 12 novembre du grand oral organisé par franceinfo, le candidat communiste a réaffirmé son ambition de recruter près de 500 000 fonctionnaires supplémentaires en cinq ans pour renforcer les services publics. Une proposition qu’il avait déjà défendue lors de la présidentielle de 2022 et qu’il souhaite reprendre dans son nouveau programme, attendu à la fin du mois de janvier. « Je suis pour un retour de l’État, un retour de l’État qui protège, qui garantit des services publics humains efficaces », a-t-il déclaré. Pour Fabien Roussel, les difficultés rencontrées dans les hôpitaux, les écoles, les transports et les administrations résultent notamment d’un manque d’effectifs et d’une dégradation des conditions de travail.

Le secrétaire national du Parti communiste propose également une hausse immédiate de 10 % du point d’indice, qui sert de base au calcul d’une grande partie des rémunérations des fonctionnaires. Il souhaite ensuite poursuivre les revalorisations pour atteindre une augmentation totale de 20 à 30 % sur cinq ans. Le candidat explique vouloir rendre les métiers de la fonction publique plus attractifs, alors que plusieurs secteurs rencontrent des difficultés de recrutement. « Il faut des hommes et des femmes pour les faire vivre correctement, rémunérés, qui se sentent respectés dans leur profession », a-t-il défendu. Le chiffre de 500 000 recrutements reste toutefois un objectif de campagne : Fabien Roussel a précisé vouloir procéder à une évaluation des besoins et estime que son programme définitif devrait se rapprocher de ce volume.

ISF, impôts de production et lutte contre l’évasion fiscale pour financer ses mesures

Interrogé sur le coût de cette politique, Fabien Roussel a avancé une estimation comprise entre 15 et 18 milliards d’euros, sans présenter à ce stade un chiffrage détaillé des dépenses et des recettes sur l’ensemble du quinquennat. Pour financer son projet, le candidat défend le retour de l’impôt de solidarité sur la fortune, le rétablissement de certains impôts de production et une intensification de la lutte contre l’évasion fiscale. Il promet notamment une « grande chasse à l’évasion fiscale », estimant que les ressources nécessaires existent, mais qu’elles doivent être davantage mobilisées au bénéfice des services publics. Ces orientations marquent une différence importante avec celles de Gabriel Attal, qui venait de proposer, lors de son propre passage sur franceinfo, la suppression de 100 000 postes dans l’État et les collectivités.

Au-delà des effectifs, Fabien Roussel défend une transformation plus large de l’intervention publique. Il souhaite notamment créer un nouveau service public du logement, construire 200 000 logements sociaux par an et renforcer les obligations imposées aux communes concernées par la loi SRU. Il propose également un pôle public de l’énergie regroupant de grands opérateurs afin de peser davantage sur les prix de l’électricité, du gaz et des carburants.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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